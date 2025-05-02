Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко рассказал, что из-за невозможности воплотить цели войны, давление со стороны Трампа и трудности в экономике путин уменьшает свои амбиции.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«путин, вероятно, сместил свое внимание в войне против Украины на краткосрочные задачи – закрепление захваченных территорий и усиление экономики страны, что испытывает серьезные трудности. Это CNN со ссылкой на данные разведки и другие осведомленные источники. Давление администрации Трампа, которая угрожает новыми санкциями, и слабая российская экономика ставят путина в затруднительное положение», - отмечает Александр Мусиенко.

На переговорах, рассказывает он, также обсуждались перспективы инвестиций между США и россией после войны, все зависит от того, что Белый дом может предложить кремлю. В то же время источники в разведке CNN предупреждают, подчеркивает эксперт, что кремль рассчитывает на тактическую паузу, во время которой внимание мира отвернется на другие вопросы, и тогда россия сможет соединить военные, экономические, информационные, политические рычаги для достижения полного спектра своих целей в Украине и за ее пределами.

Также, добавляет он, указывается, что США могут надавить на россию, чтобы путин пошел на уступки и, по меньшей мере, согласился на 30-дневное прекращение огня. Как объясняет эксперт, первый вариант – это снятие широкого пакета санкций с 2014 года, и второй – разработка полезных ископаемых на территории рф и инвестиции, об этом говорилось ранее, а теперь это подтверждает и CNN.

«Подтверждает CNN также и ту информацию, которую мы обсуждали неоднократно и которую сообщал главнокомандующий ВСУ Сырский. Враг не может сейчас достичь задач оперативно-стратегического уровня. Они разве что мечтать могут о захвате Запорожья, Херсона, Днепра, возможно, о движении на Сумы, Харьков, но сил, средств и возможностей для того, чтобы реализовать эти цели и задачи, у врага нет. россия не может на сегодня это сделать. И поэтому сейчас для них огромной победой считалось бы пройти несколько километров и выйти на админграницы с Днепропетровской областью, потому что на больше сил не хватает», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что у Украины есть возможность атаковать ударными дронами парад в москве 9 мая.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман о 100 днях президентства Трампа: «Подарок мы не получили».





