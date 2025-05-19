Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко рассказал, какую политику будет проводить новый Папа Лев XIV и сможет ли он помочь закончить российско-украинскую войну, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, интронизация нового Папы Римского Льва XIV – это важное событие, и Украине оказали большую честь, поскольку первый иностранный лидер, с которым он встретился, - президент Зеленский. Также, добавляет он, Папа встретился с первой леди, с министром иностранных дел и командой президента, обсуждали российско-украинскую войну, и не исключено, что после Никеи Лев XIV совершит визит в Украину.

«Антиамериканская риторика предыдущего Папы Франциска и компромиссная восточная политика по отношению к россии и Китаю свидетельствовали о папской поддержке определенного нейтралитета по отношению к ним и политике конфронтации с Западом. Но россия и Китай использовали Ватикан как основание для ведения своей агрессивной политики. Маловероятно, что Ватикан продолжит этот курс», – рассказывает Александр Мусиенко.

По его словам, отказ от дискредитированной восточной политики в отношении россии и Китая и антиамериканского уклона в политике Ватикана даст шанс объединить нового Папу с Западом, это будет значительный шаг к миру. Как объясняет эксперт, Лев XIV будет больше ориентироваться на ценности, будет говорить, что нужно поддерживать верховенство права, демократию и сдерживать такие агрессивные режимы, как российский.

«Присутствие многих лидеров, королевских семей (ред. – на интронизации нового Папы) свидетельствует о том, что католическая церковь все еще оказывает влияние, особенно на Глобальном Юге. А это большая часть населения, это все же в том числе и некоторые соратники россии. Поэтому зайти с заднего двора туда, где действовала россия или Китай, это тоже важно, это тоже поиск поддержки. Поэтому надеюсь, что так и будет», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что мирные переговоры – это дымовой занавес: «россия сосредотачивает силы на линии фронта».

Также Politeka писала о том, что Стариков рассказал, что после Стамбула – продолжение переговоров или летняя кампания.





