Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко прокомментировал сообщения западных медиа о том, что Трамп наконец-то может ввести санкции против рф, и оценил, действительно ли это так, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Например, рассказывает эксперт, The Wall Street Journal пишет, что Трамп может ввести санкции против россии уже на этой неделе, потому что он все больше разочаровывается в путине на фоне провальных переговоров и масштабных обстрелов по Украине. Также, продолжает он, полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон пишет в The Telegraph о том, что Трамп наконец пришел к выводу, что путин считает его дураком, что плохие парни сидят в москве, а не в Киеве или других европейских столицах.

«Трамп, взбешенный очевидным российским неуважением, может ввести новые санкции и лишить москву жизненно важных доходов от продажи нефти, которые позволяют ей удерживать огромную армию. Автор надеется, что Трамп крайне взбешен и ударит по россии туда, где ей больше всего болит. Что здесь можно сказать? Во-первых, я бы сказал, что увидим, посмотрим, действительно все карты на руках у Трампа. И я думаю, что они проконсультируются с немцами», – рассуждает Александр Мусиенко.

К тому же, отмечает он, один западный чиновник сообщил The Wall Street Journal, что окончательное решение о санкциях против рф Трамп обсудит во время встречи с немецкими чиновниками на этой неделе. То есть, объясняет эксперт, США хотят синхронизировать процесс с европейцами, а Германия – традиционно один из самых важных американских партнеров в Европе.

«Своеобразный момент истины. В конце концов, Трамп агент Краснов или нет? Давайте говорить откровенно, завербовали ли его российские спецслужбы и он будет ли он действовать и дальше в их интересах, придумывая разные отговорки, формулируя разные тексты? Потому что не следует считать, например, что россия уменьшила интенсивность обстрелов после заявлений Трампа, что он разочарован и считает путина безумным. Вовсе нет. путин не боится постов Трампа в Truth Social. И многие не боятся, я думаю. Боятся реальных дел», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, что россия, очевидно, начала создавать свою буферную зону из Сумщины.

Также Politeka писала о том, что Томенко рассказал, как за годы войны в Украине стало больше миллионеров.