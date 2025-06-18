Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко объяснил, что слабость Трампа перед российской агрессией и его политика в самих США может окончиться для него плачевно, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как подчеркивает эксперт, сейчас США совершенно по-разному реагируют на Иран и россию. Ведь, напоминает он, если аятолле Хаменеи Трамп откровенно угрожает ликвидацией, требует капитуляции Ирана, предполагает прямое вмешательство в конфликт американских войск, то в сторону россии не звучит ничего подобного, никакого лидерства США в этом вопросе.

«Надо разбираться с йеменскими хуситами, наносить по ним удары, решать, помогать Израилю или не помогать... Скорее всего, США не будут помогать, не будут втягиваться в войну, но увидим. Понятно, что это удобный противник, на которого нужно переключить фокус внимания и устроить какую-то победную войну для себя, для своих позиций, для того чтобы показать силу, потому что здесь вопросы уже тоже возникают, и отвлечься от определенной непростой внутренней ситуации в США», - объясняет Александр Мусиенко.

Ведь, напоминает эксперт, протестное движение против Трампа распространилось по большим городам всех штатов, особенно активно все развивается в Калифорнии. Кроме того, продолжает он, Трамп хочет разрушить deepstate, что противоречит самой природе США, принципам, на которых возникало это государство. И сами республиканцы, добавляет эксперт, во многом идут против политики действующей администрации, в частности, конгрессмен Дон Бэйкон решительно выступил против предложения Трампа возобновить G8, пока россия не прекратит агрессию против Украины.

«В будущем это может стать причиной импичмента. Понимаете, республиканцы же подходят к предстоящим промежуточным выборам. Они прекрасно понимают, что будут оценивать деятельность именно Трампа, в том числе и избиратели Республиканской партии. И те скандальные моменты, ситуации и решения, которые были, далеко не у всех внутри Соединенных Штатов будут вызывать восторг. И поэтому здесь вопрос действительно», - заключает Александр Мусиенко.

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