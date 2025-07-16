Политолог Руслан Бортник объяснил, что своим хорошим отношением Трамп пытается заставить путина идти на уступки, но россия, по заявлениям из кремля, не боится никаких санкций и будет воевать дальше, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, Лавров заявил, что россия и ее торговые партнеры не опасаются пошлин Трампа, никаких ультиматумов на 50 дней, с санкциями они справляются, поэтому будут продолжать воевать. Его заместитель Рябков, продолжает он, сказал, что россия не приемлет никаких ультиматумов и если ее готовность договариваться не будет находить отклика, поставленные цели продолжат достигаться через так называемое сво, а Медведев вообще сказал, что россия равнодушна к театральным угрозам Трампа.

«Я привожу вам эти цитаты для того, чтобы вы поняли, что какого-либо сговора между россией и США, скорее всего, нет. Идет сложная игра, в которой хитрый Трамп пытается всех обыграть», - констатирует Руслан Бортник.

Также, отмечает он, Трамп сказал, что уже 4 раза практически договорился с путиным, но все ломалось, шло не туда, поэтому он очень недоволен. По мнению эксперта, это достаточно наивная позиция в отношении того, что мы вот хорошо поговорили, значит, мы договорились. Как он объясняет, договорились – это когда подписали документы, особенно когда мы говорим о взрослых и опытных политиках.

«Это означает на самом деле, что Трамп пытается хитрить. Он надеется, что сможет свое хорошее отношение к путину продать путину и заставить его уступать чем-то реальным. путин тоже играет в хорошие отношения, но не готов уступать ничем реальным. Вот так эти два взрослые человека, два очень опытные лидеры перемаргиваются, обнимаются виртуально, друг другу делают комплименты, при этом продолжают фактически друг с другом воевать, продолжают друг друга пытаться обыграть», - объясняет Руслан Бортник.

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