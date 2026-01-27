Денежное пособие на проверку здоровья для пенсионеров в Днепропетровской области повышает уровень профилактики.

Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Днепропетровской области начала действовать с нового года, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

С 1 января 2026 года жители региона старше 40 лет могут воспользоваться финансовой поддержкой для прохождения медицинского скрининга в рамках программы «Скрининг здоровья 40+». Инициатива направлена ​​на раннее выявление сердечно-сосудистых болезней, сахарного диабета второго типа и психических расстройств, чтобы предотвратить осложнения, отметила премьер-министр Юлия Свириденко.

Участники получают персональное приглашение в приложении «Дія» на 30-й день после дня рождения. После подтверждения на Дія.Карту автоматически насчитывают 2000 гривен. Использовать средства можно только для обследования. Для тех, кто не пользуется цифровым сервисом, предусмотрена альтернатива через банки или ЦНАП.

Скрининг будут проводить государственные, коммунальные и частные медицинские учреждения, отвечающие стандартам Минздрава и НСЗУ. Полный перечень учреждений будет обнародован в ближайшее время.

Специалисты отмечают, что денежное пособие на проверку здоровья для пенсионеров в Днепропетровской области повышает уровень профилактики, позволяет своевременно выявлять болезни и улучшает качество жизни старшего поколения.

На реализацию программы в 2026 году из государственного бюджета было выделено 10 миллиардов гривен. Минздрав, НСЗУ, Минцифр и партнеры координируют работу, чтобы обеспечить бесперебойный доступ к услугам для всех желающих.

Гражданам советуют следить за обновлениями и своевременно воспользоваться возможностью максимально эффективно использовать финансовую поддержку.

