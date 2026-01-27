Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів у Дніпропетровській області підвищує рівень профілактики.

Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів у Дніпропетровській області почала діяти з нового року, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

З 1 січня 2026-го мешканці регіону старші 40 років можуть скористатися фінансовою підтримкою для проходження медичного скринінгу в рамках програми «Скринінг здоров’я 40+». Ініціатива спрямована на раннє виявлення серцево-судинних хвороб, цукрового діабету другого типу та психічних розладів, щоб запобігти ускладненням, зазначила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Учасники отримують персональне запрошення в додатку «Дія» на 30-й день після дня народження. Після підтвердження на Дія.Картку автоматично нараховують 2000 гривень. Використати кошти можна лише на обстеження. Для тих, хто не користується цифровим сервісом, передбачена альтернатива через банки або ЦНАПи.

Скринінг проводитимуть державні, комунальні та приватні медичні заклади, що відповідають стандартам МОЗ та НСЗУ. Повний перелік установ буде оприлюднено найближчим часом.

Фахівці наголошують, що грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів у Дніпропетровській області підвищує рівень профілактики, дозволяє своєчасно виявляти хвороби та покращує якість життя старшого покоління.

На реалізацію програми у 2026 році з державного бюджету виділено 10 мільярдів гривень. МОЗ, НСЗУ, Мінцифра та партнери координують роботу, щоб забезпечити безперебійний доступ до послуг для всіх охочих.

Громадянам радять стежити за оновленнями та своєчасно скористатися можливістю, щоб максимально ефективно використати фінансову підтримку.

