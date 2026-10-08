Денежная помощь в Днепропетровской области: Эстонский совет по делам беженцев открыл регистрацию на одноразовые выплаты для ведения сельского хозяйства уязвимым домохозяйствам.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области по программам международных партнеров продолжает расширяться. Осенью 2026 года Эстонский совет по делам беженцев в Украине открывает регистрацию на одноразовые выплаты для ведения сельского хозяйства. Программа призвана поддержать самостоятельное производство продуктов питания среди уязвимых семей, пострадавших из-за войны.

Прием заявок доступен жителям трёх областей, в том числе Днепропетровщины. Здесь программа охватывает Криворожский, Никопольский и Синельниковский районы. Главное условие — домохозяйство должно иметь хотя бы один признак уязвимости.

Кому доступна выплата от Эстонии

На помощь могут претендовать семьи, в которых есть лиц с инвалидностью I-II групп или тяжёлыми хроническими болезнями; домохозяйства, где живут только пожилые люди от 60 лет; где трое и более несовершеннолетних детей; есть беременные женщины и дети до двух лет; семьи, где только мать или отец; где есть ветераны, завершившие службу; молодые семьи до 24 лет, а также те, члены которых в возрасте 50-59 лет не имеют работы.

Размер выплаты зависит от выбранного вида деятельности. За производство продукции растениеводства в открытом грунте или теплице предусмотрено 16 600 гривен. За разведение птицы, свиней, кроликов и нутрий — 12 780 гривен. Самая большая сумма — 17 381 гривен — выделяется за разведение коров, коз и овец. Выплата является единоразовой за один из видов деятельности.

Какие документы нужны

Чтобы получить денежную помощь, нужно заполнить форму предварительной регистрации и подготовить такие документы: справку переселенца (перемещены более полугода назад), медицинскую справку о ранении или психологический травмах с подписью и печатью врача, подтверждение потери члена семьи из-за войны, справку об инвалидности вследствие войны, акт о разрушении или повреждении имущества, а также подтверждение факта проживания в населённом пункте, где были боевые действия.

Как сообщает издание Новини.LIVE, заявки принимаются через специальную электронную форму Эстонского совета по делам беженцев в Украине. Желающие получить средства сначала проходят регистрацию, после чего с ними связываются для уточнения деталей и проверки документов.

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