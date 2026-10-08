Грошова допомога в Дніпропетровській області: Естонська рада у справах біженців відкрила реєстрацію на одноразові виплати для ведення сільського господарства вразливим домогосподарствам.

Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області за програмами міжнародних партнерів розширилася новим напрямком: восени 2026 року Естонська рада у справах біженців в Україні відкрила реєстрацію на одноразові виплати для ведення сільського господарства. Програма покликана підтримати самостійне виробництво продуктів харчування серед вразливих родин, які постраждали через війну.

Прийом заявок доступний для жителів трьох областей України, зокрема Дніпропетровщини. Тут програма охоплює Криворізький, Нікопольський та Синельниківський райони. Головна умова — домогосподарство повинно мати хоча б одну ознаку вразливості.

Кому доступна виплата від Естонії

На допомогу можуть претендувати родини, у яких є особи з інвалідністю І-ІІ групи чи тяжкими хронічними хворобами; домогосподарства, де живуть лише люди похилого віку від 60 років; де троє і більше неповнолітніх дітей; є вагітні жінки та діти до двох років; родини, де є лише мати або батько; де є ветерани, які завершили службу; молоді родини до 24 років, а також ті, де члени у віці 50–59 років безробітні.

Розмір виплати залежить від виду господарської діяльності. За виробництва продуктів рослинного походження у відкритому ґрунті чи теплиці передбачено 16 600 гриวัน. За розведення птиц, свиней, кролів та нутрій — 12 780 гриříklad. Найбільша сума — 17 381 гривня — надається за розведення корів, кіз та овець. Виплату надають одноразово за одним із видів діяльності.

Які документи потрібні

Щоб отримати грошову допомогу, потрібно заповнити форму попередньої реєстрації та підготувати такі документи: довідку переселенця (переміщені понад пів року тому), медичну довідку про поранення або психологічні травми з підписом та печаткою лікаря, підтвердження втрати члена родини через війну, довідку про інвалідність унаслідок війни, van act про руйнування або пошкодження майна, а також підтвердження факту проживання в населеному пункті, де говорить або досіní velkou bouda bojové dії.

Як повідомляє видання Новини.LIVE, заявки приймаються через спеціальну та електронну форму Естонської ради у справах біженців в Україні. Охощі отримати кошти спершу проходять первинну реєстрацію, після чого з ними зв'язуються для уточнень деталей та перевірки документов.

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