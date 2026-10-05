Подорожание продуктов в Киеве продолжается: сильнее всего за месяц подорожал сахар, свидетельствуют данные мониторинга цен Минфина. Рассказываем, сколько теперь стоят базовые продукты в столичных супермаркетах.

Киев в рейтинге городов Украины по прозрачности занял первое место, однако жителей столицы сейчас больше волнует то, что происходит с ценами в магазинах. Как свидетельствуют свежие данные мониторинга цен Минфина, подорожание продуктов в Киеве заметнее всего затронуло сахар.

По состоянию на 30 сентября 2026 года средняя цена кристаллического сахара в супермаркетах составляет 36,13 грн за килограмм. Дешевле всего его продают в Metro — 34,90 грн, чуть дороже в Novus — 34,99 грн, а дороже всего в Megamarket — 38,50 грн за килограмм.

Как изменился сахар за месяц

По сравнению со среднемесячной ценой в августе 2026 года, когда килограмм сахара стоил 30,22 грн, нынешний показатель означает рост сразу на 5,91 грн — то есть примерно на 19,5%. Это один из самых заметных месячных скачков среди бакалейных товаров.

Подсолнечное масло: что дорожает, а что дешевеет

По-разному повели себя и бренды подсолнечного масла. Рафинированное «Олейна» объёмом 850 мл теперь стоит в среднем 104,66 грн, тогда как в августе было 100,68 грн. В Auchan его ценник — 101,50 грн, в Novus — 99,99 грн, а в Megamarket — целых 112,50 грн.

А вот масло «Щедрый Дар» того же объёма даже немного подешевело: средняя цена составила 96,30 грн против 100,07 грн в августе. В Novus его продают за 96,99 грн, в Auchan — за 92,90 грн, а в Metro — за 99,00 грн.

Что это значит для кошелька

Итак, если сахар тянет ценник вверх, то масло в супермаркетах корректируется по-разному — часть позиций дорожает, а часть остаётся доступнее. Данные обновлены Минфином 30 сентября в 08:06, поэтому приведённые суммы соответствуют текущим ценникам в сетях, которые работают и в Киеве.