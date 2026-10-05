Подорожчання продуктів у Києві продовжується: найбільше за останній місяць додав у ціні цукор, свідчать дані моніторингу цін Мінфіну. Розповідаємо, скільки тепер коштують базові продукти в столичних супермаркетах.

Київ у рейтингу міст України за прозорістю посів перше місце, однак мешканців столиці зараз більше турбує, що відбувається з цінами в магазинах. Як свідчать свіжі дані моніторингу цін Мінфіну, подорожчання продуктів у Києві найпомітніше зачепило цукор.

Станом на 30 вересня 2026 року середня ціна кристалічного цукру в супермаркетах становить 36,13 грн за кілограм. Найдешевше його продають у Metro — 34,90 грн, трохи дорожче в Novus — 34,99 грн, а найдорожче в Megamarket — 38,50 грн за кілограм.

Як змінився цукор за місяць

Порівняно із середньомісячною ціною у серпні 2026 року, коли кілограм цукру коштував 30,22 грн, теперішній показник означає зростання одразу на 5,91 грн — тобто приблизно на 19,5%. Це один із найпомітніших місячних стрибків серед бакалійних товарів.

Соняшникова олія: що дорожчає, а що дешевшає

По-різному повелися і бренди соняшникової олії. Рафінована «Олейна» об'ємом 850 мл тепер коштує в середньому 104,66 грн, тоді як у серпні було 100,68 грн. У Auchan її цінник — 101,50 грн, у Novus — 99,99 грн, а в Megamarket — аж 112,50 грн.

Натомість олія «Щедрий Дар» того самого об'єму навіть трохи подешевшала: середня ціна склала 96,30 грн проти 100,07 грн у серпні. У Novus її продають за 96,99 грн, в Auchan — за 92,90 грн, а в Metro — за 99,00 грн.

Що це означає для гаманця

Отже, якщо цукор тягне цінник угору, то олія в супермаркетах коригується по-різному — частина позицій дорожчає, а частина лишається доступнішою. Дані оновлені Мінфіном 30 вересня о 08:06, тому наведені суми відповідають поточним цінникам у мережах, які працюють і в Києві.