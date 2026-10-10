Денежная помощь в Запорожской области предусматривает микрогранты на $1500, $3000 или $5000 в гривневом эквиваленте.

Денежная помощь в Запорожской области доступна в рамках новой программы поддержки малых агропроизводителей.

Проект реализуют Южная стратегия развития и Всемирная продовольственная программа ООН. Цель — поддержать хозяйства, которые работают в сложных условиях и пострадали из-за войны войны.

В Запорожском регионе участие предусмотрено для хозяйств из Михайловской общины. Важно, чтобы заявитель фактически вел деятельность на определенной территории. Место регистрации человека само по себе не является основным критерием.





Средства могут получить производители, уже имеющие опыт работы в агросфере. При отборе будут проверять объемы производства и продаж. Для подтверждения подходят чеки, накладные, договоры или фотографии с мест сбыта.

Деньги можно направить на развитие разных направлений. Среди них животноводство, пчеловодство, растениеводство, переработка и рыбоводство. Для полевых культур предусмотрена площадь до 20 гектаров.

Физические лица могут претендовать на исходный размер гранта. Наличие статуса ФЛП или юридического лица позволяет претендовать на большую сумму.



Предпочтение при отборе могут получить хозяйства, имеющие подтвержденные потери из-за войны войны. Также будут учитываться создание рабочих мест и релокация агробизнеса.

Денежная помощь в Запорожской области будет предоставлена ​​после нескольких этапов проверки. Сначала нужно заполнить онлайн-анкету. Затем заявку рассмотрит комиссия, а специалисты по проекту могут посетить хозяйство.

Прием заявок продлится до 21 октября 2026 года. Рассмотрение анкет планируется завершить к 4 ноября. До 30 ноября должны пройти проверки и объявления победителей. Выплата грантов запланирована до 30 декабря.

Участие в программе бесплатное. Подать заявку можно через онлайн-анкету проекта.

Заполните онлайн-анкету по ссылке: https://enketo.moda.wfp.org/x/PU3SMpwv

Подробные условия проекта всегда можно найти здесь: https://linktr.ee/WFP_aid