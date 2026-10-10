Грошова допомога в Запорізькій області передбачає мікрогранти на $1500, $3000 або $5000 у гривневому еквіваленті.

Грошова допомога в Запорізькій області доступна в межах нової програми підтримки малих агровиробників.

Проєкт реалізують Південна стратегія розвитку та Всесвітня продовольча програма ООН. Мета — підтримати господарства, які працюють у складних умовах та постраждали через війну.

У Запорізькому регіоні участь передбачена для господарств із Михайлівської громади. Важливо, щоб заявник фактично вів діяльність на визначеній території. Місце реєстрації людини саме по собі не є головним критерієм.





Кошти можуть отримати виробники, які вже мають досвід роботи в агросфері. Під час відбору перевірятимуть обсяги виробництва та продажів. Для підтвердження підійдуть чеки, накладні, договори або фотографії з місць збуту.

Гроші можна спрямувати на розвиток різних напрямів. Серед них тваринництво, бджільництво, рослинництво, переробка та рибництво. Для польових культур передбачена площа до 20 гектарів.

Фізичні особи можуть претендувати на початковий розмір гранту. Наявність статусу ФОП або юридичної особи дає можливість претендувати на більшу суму.



Перевагу під час відбору можуть отримати господарства, які мають підтверджені втрати через війну. Також враховуватимуть створення робочих місць та релокацію агробізнесу.

Грошова допомога в Запорізькій області надаватиметься після кількох етапів перевірки. Спочатку потрібно заповнити онлайн-анкету. Потім заявку розгляне комісія, а фахівці проєкту можуть відвідати господарство.

Прийом заявок триватиме до 21 жовтня 2026 року. Розгляд анкет планують завершити до 4 листопада. До 30 листопада мають відбутися перевірки та оголошення переможців. Виплату грантів заплановано до 30 грудня.

Участь у програмі безкоштовна. Подати заявку можна через онлайн-анкету проєкту.

Заповніть онлайн-анкету за посиланням: https://enketo.moda.wfp.org/x/PU3SMpwv

Детальні умови проєкту завжди можна знайти тут: https://linktr.ee/WFP_aid