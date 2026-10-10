Начало отопительного сезона 2026 года в Днепропетровской области приближается, а регион уже подготовил 94% необходимой инфраструктуры.

Начало отопительного сезона 2026 года в Днепропетровской области будет зависеть не только от готовности систем, но и погодных условий.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации.

Коммунальные службы заменили около 1,5 тысячи километров теплосетей. Ремонт систем отопления провели также в более чем 13 тысячах многоквартирных домов.

Отдельно в области реализуют План устойчивости. Специалисты усиливают защиту коммунального оборудования и объектов критической инфраструктуры. Для работы при возможных обесточениях устанавливают резервные источники питания.

Кроме того, регион получает блочно-модульные котельные и когенерационные установки. Они должны помочь снабжать населенные пункты теплом и электроэнергией даже в сложных условиях.

Потребность в генераторах закрыли на 85%. Еще почти 125 МВт мощностей прибавили благодаря альтернативной генерации.

Главная задача подготовки – не допустить перебоев с теплом, водой и электроэнергией в случае атак или масштабных аварий.

Начало отопительного сезона 2026 года в Днепропетровской области, как и в других регионах, не привязано к конкретному числу. Решения принимаются органами местного самоуправления с учетом температуры.

По постановлению Кабинета Министров №830, отопление должно начать подавать не позднее чем после трех суток со средней суточной температурой +8 °C или ниже.

Это правило работает и весной. Завершение периода возможно после трех суток, когда средняя температура превышает +8 °C.

Потому короткое похолодание еще не означает, что батареи сразу станут теплыми. Если после нескольких холодных дней снова придет потепление, местные власти могут не запускать систему полностью.

Перед зимой коммунальные службы проверяют теплосети, котельные, жилищный фонд, школы, детсады и медицинские учреждения. От состояния этой инфраструктуры будет зависеть стабильность работы систем в холодный период.