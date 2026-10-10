Початок опалювального сезону 2026 у Дніпропетровській області залежатиме не лише від готовності систем, а й від погодних умов.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

Комунальні служби замінили майже 1,5 тисячі кілометрів тепломереж. Ремонт систем опалення провели також у понад 13 тисячах багатоквартирних будинків.

Окремо в області реалізують План стійкості. Фахівці посилюють захист комунального обладнання та об’єктів критичної інфраструктури. Для роботи під час можливих знеструмлень встановлюють резервні джерела живлення.

Крім того, регіон отримує блочно-модульні котельні та когенераційні установки. Вони мають допомогти забезпечувати населені пункти теплом і електроенергією навіть у складних умовах.

Потребу в генераторах наразі закрили на 85%. Ще майже 125 МВт потужностей додали завдяки альтернативній генерації.

Головне завдання підготовки — не допустити перебоїв із теплом, водою та електроенергією у разі атак або масштабних аварій.

Початок опалювального сезону 2026 у Дніпропетровській області, як і в інших регіонах, не прив’язаний до конкретного числа. Рішення ухвалюють органи місцевого самоврядування з огляду на температуру.

За постановою Кабінету Міністрів №830, опалення мають почати подавати не пізніше ніж після трьох діб із середньою добовою температурою +8 °C або нижче.

Це правило працює і навесні. Завершення періоду можливе після трьох діб, коли середня температура перевищує +8 °C.

Тому коротке похолодання ще не означає, що батареї одразу стануть теплими. Якщо після кількох холодних днів знову прийде потепління, місцева влада може не запускати систему повністю.

Перед зимою комунальні служби перевіряють тепломережі, котельні, житловий фонд, школи, дитсадки та медичні заклади. Саме від стану цієї інфраструктури залежатиме стабільність роботи систем у холодний період.