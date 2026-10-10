Денежная помощь в Полтавской области доступна для отдельных семей внутриперемещенных лиц с детьми.

Денежная помощь в Полтавской области имеет целевое назначение — средства направляют на аренду жилья.

Программу реализует благотворительный фонд «СОС Детские городки» при поддержке SOS-Kinderdörfer weltweit. Поддержка рассчитана на семьи, которые из-за войны были вынуждены покинуть собственные дома.

Среди потенциальных получателей – детские дома семейного типа и приемные семьи, если родители или родители-воспитатели имеют статус ВПЛ.

Также заявку могут подавать многодетные домохозяйства, воспитывающие не менее трех несовершеннолетних. Отдельно предусмотрена возможность участия для опекунов и попечителей со статусом переселенцев, ухаживающих за детьми до 18 лет.

Предпочтение отдают тем, кто получил статус внутренне перемещенного лица после 24 февраля 2022 года.

Фиксированного размера выплаты для всех участников нет. Сумма определяется с учетом места жительства семьи и расчетной стоимости аренды жилой недвижимости.

Важный нюанс: средства не предназначены для оплаты коммунальных услуг или других платежей, связанных с эксплуатацией арендованного жилья.

Денежная помощь в Полтавской области предоставляется единовременно. Если семья уже пользовалась этой программой, повторно обратиться за аналогичной выплатой нельзя.

Как подать заявку

Для участия необходимо заполнить регистрационную форму. После этого представители организации свяжутся с заявителем, сообщат о дальнейших действиях и сориентируют по поводу ожидаемого срока перечисления средств.

Получатель должен предоставить отчет об использовании предоставленной суммы. Программа действует в 14 регионах Украины, в том числе Полтавщина, Киев и область, Николаевщина, Львовщина, Черновицкая, Черниговская, Закарпатская, Одесская, Волынская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская и Запорожская области.