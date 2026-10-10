Грошова допомога в Полтавській області доступна для окремих сімей внутрішньо переміщених осіб із дітьми.

Грошова допомога в Полтавській області має цільове призначення — кошти спрямовують на оренду житла..

Програму реалізує благодійний фонд «СОС Дитячі містечка» за підтримки SOS-Kinderdörfer weltweit. Підтримка розрахована на родини, які через війну були змушені залишити власні домівки.

Серед потенційних отримувачів — дитячі будинки сімейного типу та прийомні родини, якщо батьки або батьки-вихователі мають статус ВПО.

Також заявку можуть подавати багатодітні домогосподарства, які виховують щонайменше трьох неповнолітніх. Окремо передбачена можливість участі для опікунів і піклувальників зі статусом переселенців, які доглядають за дітьми до 18 років.

Перевагу надають тим, хто набув статусу внутрішньо переміщеної особи після 24 лютого 2022 року.

Фіксованого розміру виплати для всіх учасників немає. Суму визначають з урахуванням місця проживання сім'ї та розрахункової вартості оренди житлової нерухомості.

Важливий нюанс: кошти не призначені для оплати комунальних послуг чи інших платежів, пов'язаних з експлуатацією орендованого помешкання.

Грошова допомога в Полтавській області надається одноразово. Якщо родина вже користувалася цією програмою, повторно звернутися за аналогічною виплатою не можна.

Як подати заявку

Для участі необхідно заповнити реєстраційну форму. Після цього представники організації зв'яжуться із заявником, повідомлять про подальші дії та зорієнтують щодо очікуваного терміну перерахування коштів.

Отримувач також має надати звіт про використання наданої суми. Програма діє у 14 регіонах України, серед яких Полтавщина, Київ і область, Миколаївщина, Львівщина, Чернівецька, Чернігівська, Закарпатська, Одеська, Волинська, Дніпропетровська, Сумська, Херсонська та Запорізька області.