Денежная помощь в Львовской области доступна предпринимателям в рамках третьего этапа грантовой программы от Каритаса Украины.

Денежная помощь во Львовской области предусматривает микрогранты до 237 тысяч гривен для налогообложения для развития действующего дела.

Инициатива Remarket ориентирована на микро-, малые и средние предприятия. Участие могут принимать компании, работающие в пчеловодстве, швейном производстве, пекарстве или смежных направлениях.

Финансирование предназначено прежде всего для инвестиций в развитие. Предприниматель может приобрести новое производственное оборудование, обновить имеющееся или осуществить другие расходы, предусмотренные правилами программы.

В то же время, грант нельзя использовать для ежедневных операционных нужд. При подаче заявки придется объяснить, зачем нужны вложения и какой результат они должны принести.

Речь идет об увеличении объемов производства или продаж, повышении производительности, выходе на новые рынки или создании рабочих мест.

Претендент должен вести деятельность более шести месяцев. Программа включает Днепропетровскую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Одесскую и Хмельницкую области.

Также необходимо иметь клиентов и подтвержденные продажи, четкий план дальнейшего развития и понимания, для чего требуется финансирование. Участники должны быть готовы к планированию, обучению и дальнейшей отчетности.

Отдельно будут учитываться предприятия, которыми владеют или руководят женщины, молодежь, ветераны, люди постарше, лица с инвалидностью и представители этнических меньшинств.

Денежная помощь во Львовской области предоставляется на конкурсной основе, поэтому сама подача анкеты еще не означает автоматического одобрения.

Когда нужно подать заявку

Регистрационные формы для каждого региона размещены в документах программы. Заполнить анкету можно до 11 октября включительно.

Денежная помощь во Львовской области является частью трехлетнего проекта Remarket, направленного на поддержание устойчивого развития предприятий и экономическое восстановление Украины.