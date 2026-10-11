Грошова допомога в Львівській області доступна підприємцям у межах третього етапу грантової програми від Карітасу України.

Грошова допомога в Львівській області передбачає мікрогранти до 237 тисяч гривень до оподаткування для розвитку чинної справи.

Ініціатива Remarket орієнтована на мікро-, малі та середні підприємства. Участь можуть брати компанії, які працюють у бджільництві, швейному виробництві, пекарстві або суміжних напрямах.

Фінансування призначене передусім для інвестицій у розвиток. Підприємець може придбати нове виробниче обладнання, оновити наявне або здійснити інші витрати, передбачені правилами програми.

Водночас грант не можна використовувати для щоденних операційних потреб. Під час подачі заявки доведеться пояснити, навіщо потрібні вкладення та який результат вони мають принести.

Йдеться про збільшення обсягів виробництва чи продажів, підвищення продуктивності, вихід на нові ринки або створення робочих місць.

Претендент повинен вести діяльність понад шість місяців. Програма охоплює Дніпропетровську, Івано-Франківську, Львівську, Одеську та Хмельницьку області.

Також необхідно мати клієнтів і підтверджені продажі, чіткий план подальшого розвитку та розуміння, для чого потрібне фінансування. Учасники мають бути готовими до планування, навчання та подальшого звітування.

Окремо враховуватимуть підприємства, якими володіють або керують жінки, молодь, ветерани, люди старшого віку, особи з інвалідністю та представники етнічних меншин.

Грошова допомога в Львівській області надається на конкурсній основі, тому сама подача анкети ще не означає автоматичного схвалення.

Коли потрібно подати заявку

Реєстраційні форми для кожного регіону розміщені в документах програми. Заповнити анкету можна до 11 жовтня включно.

Грошова допомога в Львівській області є частиною трирічного проєкту Remarket, спрямованого на підтримку сталого розвитку підприємств та економічне відновлення України.