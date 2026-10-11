Денежная помощь в Харьковской области предусмотрена для уязвимых домохозяйств, пострадавших из-за войны войны и нуждающихся в поддержке для развития собственного хозяйства.

Денежная помощь в Харьковской области доступна жителям отдельных районов, планирующих выращивать продукцию, разводить животных или производить пищевые товары.

Программу реализует представительство Эстонского совета по делам беженцев в Украине . Ее цель – помочь семьям самостоятельно производить продукты питания и улучшить продовольственную безопасность.

В Харьковской области программа включает Изюмский, Купянский, Харьковский и Чугуевский районы. Для участия домохозяйство должно соответствовать хотя бы одному критерию уязвимости.

Среди потенциальных получателей — семьи, где есть люди с инвалидностью I–II группы, тяжелыми или хроническими заболеваниями. Подать заявку могут одинокие граждане в возрасте от 60 лет, многодетные семьи, беременные женщины и семьи с детьми до двух лет.

Право на участие имеют и домохозяйства, в которых безработные люди в возрасте 50-59 лет, семьи с одним из родителей, ветераны после завершения службы и молодые семьи, где членам не более 24 лет.

Сумма зависит от выбранного направления деятельности. Для выращивания овощей и другой растительной продукции в открытом грунте или теплице предусмотрено 16600 грн.

Разведение птицы, свиней, кроликов или нутрий позволяет претендовать на 12 780 грн. Наибольшая выплата – 17 381 грн – предусмотрена для производства молочной продукции, в частности благодаря содержанию коров, коз или овец.

Денежная помощь в Харьковской области предоставляется единовременно по одному выбранному направлению. Получатель должен направить средства на хозяйственную деятельность.

Как зарегистрироваться

Для участия необходимо заполнить специальную форму предварительной регистрации и подготовить документы, подтверждающие право на поддержку.

В зависимости от ситуации могут потребоваться справка ВПЛ, медицинские документы, подтверждение гибели члена семьи из-за войны войны, справка об инвалидности в результате боевых действий или акт о повреждении имущества.

Денежная помощь в Харьковской области предназначена для жителей определенных территорий, поэтому перед регистрацией следует проверить актуальные условия и доступность программы на официальном ресурсе Эстонского совета по делам беженцев.