Грошова допомога в Харківській області передбачена для вразливих домогосподарств, які постраждали через війну та потребують підтримки для розвитку власного господарства.

Грошова допомога в Харківській області доступна мешканцям окремих районів, які планують вирощувати продукцію, розводити тварин або виробляти харчові товари.

Програму реалізує представництво Естонської ради у справах біженців в Україні. Її мета — допомогти родинам самостійно виробляти продукти харчування та покращити продовольчу безпеку.

У Харківській області програма охоплює Ізюмський, Куп’янський, Харківський і Чугуївський райони. Для участі домогосподарство має відповідати хоча б одному критерію вразливості.

Серед потенційних отримувачів — сім’ї, де є люди з інвалідністю I–II групи, тяжкими або хронічними захворюваннями. Подати заявку також можуть одинокі громадяни віком від 60 років, багатодітні родини, вагітні жінки та сім’ї з дітьми до двох років.

Право на участь мають і домогосподарства, у яких є безробітні люди віком 50–59 років, родини з одним із батьків, ветерани після завершення служби та молоді сім’ї, де членам не більше 24 років.

Сума залежить від обраного напряму діяльності. Для вирощування овочів та іншої рослинної продукції у відкритому ґрунті або теплиці передбачено 16 600 грн.

Розведення птиці, свиней, кролів чи нутрій дає змогу претендувати на 12 780 грн. Найбільша виплата — 17 381 грн — передбачена для виробництва молочної продукції, зокрема завдяки утриманню корів, кіз або овець.

Грошова допомога в Харківській області надається одноразово за одним обраним напрямом. Отримувач має спрямувати кошти на відповідну господарську діяльність.

Як зареєструватися

Для участі необхідно заповнити спеціальну форму попередньої реєстрації та підготувати документи, які підтверджують право на підтримку.

Залежно від ситуації можуть знадобитися довідка ВПО, медичні документи, підтвердження загибелі члена сім’ї через війну, довідка про інвалідність унаслідок бойових дій або акт про пошкодження майна.

Грошова допомога в Харківській області призначена для мешканців визначених територій, тому перед реєстрацією варто перевірити актуальні умови та доступність програми на офіційному ресурсі Естонської ради у справах біженців.