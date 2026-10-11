Денежная помощь в Одесской области предусмотрена для предпринимателей, желающих развивать собственное дело при поддержке Каритаса Украины.

Денежная помощь в Одесской области предоставляется в рамках третьего этапа грантовой программы Remarket, предусматривающей финансирование до 237 тысяч гривен до налогообложения.

Инициатива направлена ​​на поддержку микро-, малого и среднего бизнеса. Участие могут принимать предприятия, работающие в пчеловодстве, швейном производстве, пекарском деле и смежных отраслях.

Денежные средства предназначены для инвестиций в развитие предприятия. В частности, их позволяют направить на приобретение производственного оборудования, модернизацию техники или другие предусмотренные программой потребности.

В то же время грантовое финансирование не рассчитано на покрытие повседневных операционных расходов. В заявке следует объяснить, как именно запланированные вложения помогут бизнесу развиваться.

Среди ожидаемых результатов – увеличение объемов производства, рост продаж, повышение производительности, выход на новые рынки или создание дополнительных рабочих мест.

Одно из основных требований — предприятие должно работать более шести месяцев. Программа включает Одесскую, Львовскую, Днепропетровскую, Ивано-Франковскую и Хмельницкую области.

Также соискателям необходимо подтвердить наличие клиентов и продаж, подготовить понятный план развития и обосновать потребность в финансировании. Участники должны быть готовы к обучению, планированию деятельности и отчетности об использовании средств.

Особое внимание уделяется предприятиям, которыми руководят женщины, молодежь, ветераны, люди постарше, лица с инвалидностью и представители этнических меньшинств.

Денежное пособие в Одесской области распределяется на конкурсной основе. Поэтому заполнение анкеты не гарантирует получение гранта: заявки будут оцениваться в соответствии с условиями проекта.

Когда завершится прием заявок

По информации первоисточника, анкеты принимают до 11 октября 2026 включительно. Перед подачей документов следует проверить актуальные условия, список необходимых материалов и регистрационные ссылки на официальных ресурсах Каритаса Украины.

Денежная помощь в Одесской области является частью проекта Remarket, цель которого поддержать устойчивость украинских предприятий и способствовать экономическому восстановлению.