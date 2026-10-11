Грошова допомога в Одеській області передбачена для підприємців, які хочуть розвивати власну справу за підтримки Карітасу України.

Грошова допомога в Одеській області надається в межах третього етапу грантової програми Remarket, що передбачає фінансування до 237 тисяч гривень до оподаткування.

Ініціатива спрямована на підтримку мікро-, малого та середнього бізнесу. Участь можуть брати підприємства, які працюють у бджільництві, швейному виробництві, пекарській справі та суміжних галузях.

Кошти призначені для інвестицій у розвиток підприємства. Зокрема, їх дозволяють спрямувати на придбання виробничого обладнання, модернізацію техніки або інші передбачені програмою потреби.

Водночас грантове фінансування не розраховане на покриття повсякденних операційних витрат. У заявці потрібно пояснити, як саме заплановані вкладення допоможуть бізнесу розвиватися.

Серед очікуваних результатів — збільшення обсягів виробництва, зростання продажів, підвищення продуктивності, вихід на нові ринки або створення додаткових робочих місць.

Одна з основних вимог — підприємство має працювати понад шість місяців. Програма охоплює Одеську, Львівську, Дніпропетровську, Івано-Франківську та Хмельницьку області.

Також претендентам необхідно підтвердити наявність клієнтів і продажів, підготувати зрозумілий план розвитку та обґрунтувати потребу у фінансуванні. Учасники повинні бути готовими до навчання, планування діяльності й звітування про використання коштів.

Окрему увагу приділяють підприємствам, якими керують жінки, молодь, ветерани, люди старшого віку, особи з інвалідністю та представники етнічних меншин.

Грошова допомога в Одеській області розподіляється на конкурсній основі. Тому заповнення анкети не гарантує отримання гранту: заявки оцінюватимуть відповідно до умов проєкту.

Коли завершиться прийом заявок

За інформацією першоджерела, анкети приймають до 11 жовтня 2026 року включно. Перед поданням документів варто перевірити актуальні умови, перелік необхідних матеріалів і реєстраційні посилання на офіційних ресурсах Карітасу України.

Грошова допомога в Одеській області є частиною проєкту Remarket, мета якого — підтримати стійкість українських підприємств та сприяти економічному відновленню.