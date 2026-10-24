Начало отопительного сезона 2026 года в Виннице должно пройти с учетом возможных отключений электроэнергии, воды и газа.

Начало отопительного сезона 2026 года в Виннице коммунальное предприятие «Винницаоблтеплоэнерго» встречает с готовностью на 4,5 балла из пяти, а 67% объектов теплогенерации уже могут использовать альтернативные виды топлива.

О подготовке к зиме рассказал генеральный директор предприятия Андрей Ковалев в интервью Общественному.

Насколько Винница готова к зиме

По словам руководителя, у города есть резервные источники питания, запасы горючего и подготовленный персонал. В то же время, сложным вопросом остается работа водоканала во время масштабных обесточений. Насосное оборудование требует большой мощности, поэтому обеспечить бесперебойное водоснабжение непросто.

Ковалев считает, что по уровню подготовки теплового хозяйства Винница входит в тройку лучше подготовленных общин. Этому способствовали развитие когенерации, прокладки собственных сетей и установка модульных котельных.

Как будут работать котельные во время блекаутов

На предприятии были разработаны алгоритмы действий для трех ситуаций: исчезновение электричества, прекращение подачи воды и отсутствие газа.

При обесточивании планируют использовать генераторы и когенерационные установки. Для них предварительно подготовили запасы дизеля и бензина.

Если вода исчезнет, ​​ее будут подвозить в котельные по определенным графикам. Части объектов снабжения нужно раз в двое суток, другим — каждые четыре часа.

Самым сложным сценарием Ковалев назвал прекращение газоснабжения. За последние четыре года часть объектов, способных работать на альтернативном топливе, увеличили с 37% до 67%. Следовательно, примерно треть теплогенерирующих объектов пока зависит от газа.

Сколько средств привлекли на модернизацию

В прошлом году предприятие получило 150 млн. гривен технической помощи на оборудование. Для сравнения, его инвестиционная программа составляет 16 млн. гривен. На 2027 год планируют привлечь около 200 млн. гривен международной поддержки. Среди партнеров – Нидерланды, Франция и доноры из США.

В то же время, государственная компенсация разницы в тарифах остается нерешенной проблемой. По словам руководителя, долг по этому направлению составляет 120 млн. гривен. Эти средства могли бы пойти на обновление сетей, котельных и другой инфраструктуры.

Что стоит сделать жителям многоэтажек

Ковалев советует ОСМД и управляющим компаниям проверить внутренние теплосети, сформировать резерв средств на аварийные ситуации и рассмотреть установку индивидуальных тепловых пунктов, солнечных панелей и систем накопления электроэнергии.

Также стоит позаботиться о резервном питании лифтов, освещении и средствах связи, запасах технической воды и местах, где люди смогут находиться во время длительных отключений.

Отдельный риск – замерзание систем отопления в сильные морозы. Если тепло исчезнет на 12–24 часа при минусовой температуре, специалистам может понадобиться слить воду из труб во избежание повреждений. Такое решение должны принимать ответственные специалисты, учитывая погоду и продолжительность аварии.

Жителям также рекомендуют подготовить павербанки, зарядные станции и запас питьевой воды, а также поддерживать связь с соседями.

Когда начнется отопительный сезон 2026 года в Украине.

Единой даты запуска отопления для всей страны нет. Решение принимаются местными властями с учетом погодных условий. Согласно постановлению Кабмина №830, отопительный период должен начаться, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток составляет +8 °C или ниже.

До начала холодов коммунальные службы проверяют котельные, теплосети, жилые дома, школы, детские сады и больницы.