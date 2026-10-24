Початок опалювального сезону 2026 у Вінниці має пройти з урахуванням можливих відключень електроенергії, води та газу.

Початок опалювального сезону 2026 у Вінниці комунальне підприємство «Вінницяоблтеплоенерго» зустрічає з готовністю на 4,5 бала з п'яти, а 67% об'єктів теплогенерації вже можуть використовувати альтернативні види палива.

Про підготовку до зими розповів генеральний директор підприємства Андрій Ковальов в інтерв'ю Суспільному.

Наскільки Вінниця готова до зими

За словами керівника, місто має резервні джерела живлення, запаси пального та підготовлений персонал. Водночас складним питанням залишається робота водоканалу під час масштабних знеструмлень. Насосне обладнання потребує значної потужності, тому забезпечити безперебійне водопостачання непросто.

Ковальов вважає, що за рівнем підготовки теплового господарства Вінниця входить до трійки найкраще підготовлених громад. Цьому сприяли розвиток когенерації, прокладання власних мереж і встановлення модульних котелень.

Як працюватимуть котельні під час блекаутів

На підприємстві розробили алгоритми дій для трьох ситуацій: зникнення електрики, припинення подачі води та відсутності газу.

У разі знеструмлення планують використовувати генератори й когенераційні установки. Для них заздалегідь підготували запаси дизеля та бензину.

Якщо зникне вода, її підвозитимуть до котелень за визначеними графіками. Частині об'єктів постачання потрібне раз на дві доби, іншим — кожні чотири години.

Найскладнішим сценарієм Ковальов назвав припинення газопостачання. За останні чотири роки частку об'єктів, здатних працювати на альтернативному паливі, збільшили з 37% до 67%. Отже, приблизно третина теплогенерувальних об'єктів поки залежить від газу.

Скільки коштів залучили на модернізацію

Минулого року підприємство отримало 150 млн гривень технічної допомоги на обладнання. Для порівняння, його інвестиційна програма становить 16 млн гривень. На 2027 рік планують залучити близько 200 млн гривень міжнародної підтримки. Серед партнерів — Нідерланди, Франція та донори зі США.

Водночас державна компенсація різниці в тарифах залишається невирішеною проблемою. За словами керівника, борг за цим напрямом становить 120 млн гривень. Ці кошти могли б піти на оновлення мереж, котелень та іншої інфраструктури.

Що варто зробити мешканцям багатоповерхівок

Ковальов радить ОСББ і керуючим компаніям перевірити внутрішні тепломережі, сформувати резерв коштів на аварійні ситуації та розглянути встановлення індивідуальних теплових пунктів, сонячних панелей і систем накопичення електроенергії.

Також варто подбати про резервне живлення ліфтів, освітлення та засобів зв'язку, запаси технічної води й місця, де люди зможуть перебувати під час тривалих відключень.

Окремий ризик — замерзання систем опалення в сильні морози. Якщо тепло зникне на 12–24 години за мінусової температури, фахівцям може знадобитися злити воду з труб, щоб уникнути пошкоджень. Таке рішення мають ухвалювати відповідальні спеціалісти з огляду на погоду та тривалість аварії.

Мешканцям також рекомендують підготувати павербанки, зарядні станції та запас питної води, а ще підтримувати зв'язок із сусідами.

Коли почнеться опалювальний сезон 2026 в Україні

Єдиної дати запуску опалення для всієї країни немає. Рішення ухвалює місцева влада з урахуванням погодних умов. Згідно з постановою Кабміну №830, опалювальний період має розпочатися, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб становить +8 °C або нижче.

До початку холодів комунальні служби перевіряють котельні, тепломережі, житлові будинки, школи, дитячі садки та лікарні.