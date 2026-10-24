Начало отопительного сезона 2026 года в Днепре приближается: крупнейший поставщик тепла в городе, КП «Теплоэнерго», выполнил 95% запланированных работ.

Начало отопительного сезона 2026 года в Днепре предусматривает завершение ремонта изношенных трубопроводов, проверку оборудования и подготовку резервного питания.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Где ремонтируют теплосети

Основные работы ведутся в Чечелевском и Индустриальном районах. Коммунальщики заменяют старые трубопроводы, которые из-за длительной эксплуатации нуждаются в капитальном ремонте.

В Чечелевском районе на одном участке уже обновили около 600 метров надземной теплосети. На другой ремонтируют подземный трубопровод такой же длины. В общей сложности здесь планируют заменить примерно 1,2 км коммуникаций.

Решение о ремонте было принято после гидравлических испытаний, проводившихся после завершения предыдущего отопительного периода. Они помогли определить наиболее изношенные места и участки с риском повреждений.

В Индустриальном районе обновляется еще около 130 метров надземного трубопровода. Старые трубы заменят стальными, после чего специалисты проверят прочность соединений и герметичность системы.

Все работы на этих участках планируется завершить до запуска отопления.

Сколько работ уже проделали

По данным предприятия, из запланированных 7,7 км аварийных теплосетей уже заменили 7,34 км. Также отремонтировали все 14 котлов, предусмотренных планом.

Продолжается восстановление теплоизоляции трубопроводов: специалисты выполнили 25,3 км из запланированных 26,6 км. Это должно уменьшить потери тепла при транспортировке теплоносителя.

Кроме того, коммунальщики установили 45 из 47 запланированных энергоэффективных насосов. На объектах уже имеется 280 генераторов и 147 инверторов. Еще по 60 адресам готовят места для генераторов, а монтаж 22 инверторов продолжается.

Когда в Украине включат отопление

Единой даты начала отопительного периода для всех городов нет. Решение принимаются местными властями с учетом погоды.

Согласно постановлению Кабинета Министров №830, отопительный сезон должен начаться после трех суток, в течение которых среднесуточная температура составляет +8 °C или ниже.

Коммунальные службы также проверяют готовность жилых домов, школ, детских садов и больниц. Завершение ремонта и подготовка оборудования должны помочь обеспечить стабильное теплоснабжение зимой.