Початок опалювального сезону 2026 у Дніпрі наближається: найбільший постачальник тепла в місті, КП «Теплоенерго», виконав 95% запланованих робіт.

Початок опалювального сезону 2026 у Дніпрі передбачає завершення ремонту зношених трубопроводів, перевірку обладнання та підготовку резервного живлення.

Про це повідомляє пресслужба міської ради.

Де ремонтують тепломережі

Основні роботи тривають у Чечелівському та Індустріальному районах. Комунальники замінюють старі трубопроводи, які через тривалу експлуатацію потребують капітального ремонту.

У Чечелівському районі на одній ділянці вже оновили близько 600 метрів надземної тепломережі. На іншій ремонтують підземний трубопровід такої самої довжини. Загалом тут планують замінити приблизно 1,2 км комунікацій.

Рішення про ремонт ухвалили після гідравлічних випробувань, які проводили після завершення попереднього опалювального періоду. Вони допомогли визначити найбільш зношені місця та ділянки з ризиком пошкоджень.

В Індустріальному районі оновлюють ще близько 130 метрів надземного трубопроводу. Старі труби замінять сталевими, після чого фахівці перевірять міцність з'єднань і герметичність системи.

Усі роботи на цих ділянках планують завершити до запуску опалення.

Скільки робіт уже виконали

За даними підприємства, із запланованих 7,7 км аварійних тепломереж уже замінили 7,34 км. Також відремонтували всі 14 котлів, передбачених планом.

Триває відновлення теплоізоляції трубопроводів: фахівці виконали 25,3 км із запланованих 26,6 км. Це має зменшити втрати тепла під час транспортування теплоносія.

Крім того, комунальники встановили 45 із 47 запланованих енергоефективних насосів. На об'єктах уже є 280 генераторів і 147 інверторів. Ще за 60 адресами готують місця для генераторів, а монтаж 22 інверторів триває.

Коли в Україні ввімкнуть опалення

Єдиної дати початку опалювального періоду для всіх міст немає. Рішення ухвалює місцева влада з урахуванням погоди.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів №830, опалювальний сезон має розпочатися після трьох діб, протягом яких середньодобова температура становить +8 °C або нижче.

Комунальні служби також перевіряють готовність житлових будинків, шкіл, дитячих садків і лікарень. Завершення ремонтів та підготовка обладнання мають допомогти забезпечити стабільне теплопостачання взимку.