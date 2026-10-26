Начало отопительного сезона в Запорожье будет зависеть от погоды и готовности городских теплосетей в 2026 году.

Начало отопительного сезона в Запорожье в 2026 году пока не привязано к конкретной дате, однако котельные уже подготовили к работе, а в отдельных районах проверяют подачу теплоносителя.

В Украине нет единственной даты запуска отопления. Решение принимаются местными властями, ориентируясь на температуру воздуха и состояние коммунальной инфраструктуры. По общему правилу, отопительный сезон начинают, когда среднесуточная температура в течение трех суток составляет +8 °C или ниже.

В прошлом году тепло в Запорожье начали подавать 5 ноября. Соответствующее решение горисполком принял накануне.

Возрастут ли тарифы на отопление

Для населения стоимость тепла остается неизменной из-за моратория. В 2026 году тариф составляет 1655 грн за Гкал.

В то же время, экономически обоснованная стоимость услуги достигает 3 154 грн за Гкал. За год этот показатель вырос на 472 грн., или 17,6%. Разницу между тарифом для жильцов и фактической стоимостью отопления компенсируют из государственного и местных бюджетов.

По данным городских властей, котельные Запорожья готовы к работе на 100%. При подготовке к зиме заменили 614 метров трубопроводов. Во второй половине октября в некоторых районах производятся пробные пуски теплоносителя.

Директор филиала концерна «Городские тепловые сети» Вознесеновского района Олег Савин сообщил, что специалисты проверяют оборудование, отлаживают системы и проводят противоаварийные тренировки.

На уровне области подготовку также завершили. По состоянию на 10 октября подготовили более 4500 жилых домов, более 320 социальных объектов и более 150 котельных. Кроме того, обновили и протестировали более 500 км теплотрасс.

Как город готовится к возможным блекаутам

Одно из главных направлений — развитие когенерации, позволяющей одновременно производить электроэнергию и тепло. В настоящее время в регионе работают 23 таких установки. К концу 2026 года планируется запустить 44 установки общей мощностью более 90,5 МВт.

В Запорожье также монтируют три блочно-модульных котельных мощностью 22,3 МВт. Отдельно ужесточена защита 36 критических объектов, среди которых водонасосные станции, котельные и тепловые пункты.

Для резервного питания более 880 объектов жизнеобеспечения и социальной сферы области имеют около 1 500 генераторов.

Однако остается проблема поставки горючего. По словам секретаря горсовета Регины Харченко, только «Водоканалу» для работы генераторов нужно 30 тонн дизеля в сутки.

Начало отопительного сезона в Запорожье в 2026 году состоится после соответствующего решения местных властей. Город подготовил основную инфраструктуру, но стабильность теплоснабжения будет зависеть также от последствий российских атак, доступности горючего и скорости восстановления поврежденных сетей.