Початок опалювального сезону в Запоріжжі в 2026 році залежатиме від погоди та готовності міських тепломереж.

Початок опалювального сезону в Запоріжжі в 2026 році поки не прив’язали до конкретної дати, однак котельні вже підготували до роботи, а в окремих районах перевіряють подачу теплоносія.

В Україні немає єдиної дати запуску опалення. Рішення ухвалює місцева влада, орієнтуючись на температуру повітря та стан комунальної інфраструктури. За загальним правилом, опалювальний сезон починають, коли середньодобова температура протягом трьох діб поспіль становить +8 °C або нижче.

Минулого року тепло в Запоріжжі почали подавати 5 листопада. Відповідне рішення міськвиконком ухвалив напередодні.

Чи зростуть тарифи на опалення

Для населення вартість тепла залишається незмінною через дію мораторію. У 2026 році тариф становить 1 655 грн за Гкал.

Водночас економічно обґрунтована вартість послуги сягає 3 154 грн за Гкал. За рік цей показник зріс на 472 грн, або 17,6%. Різницю між тарифом для мешканців і фактичною вартістю опалення компенсують із державного та місцевого бюджетів.

За даними міської влади, котельні Запоріжжя готові до роботи на 100%. Під час підготовки до зими замінили 614 метрів трубопроводів. У другій половині жовтня в деяких районах проводять пробні пуски теплоносія.

Директор філії концерну «Міські теплові мережі» Вознесенівського району Олег Савін повідомив, що фахівці перевіряють обладнання, налагоджують системи та проводять протиаварійні тренування.

На рівні області підготовку також завершили. Станом на 10 жовтня підготували понад 4 500 житлових будинків, більш як 320 соціальних об’єктів і понад 150 котелень. Крім того, оновили та протестували понад 500 км теплотрас.

Як місто готується до можливих блекаутів

Один із головних напрямів — розвиток когенерації, яка дає змогу одночасно виробляти електроенергію та тепло. Наразі в регіоні працюють 23 такі установки. До кінця 2026 року планують запустити 44 установки загальною потужністю понад 90,5 МВт.

У Запоріжжі також монтують три блочно-модульні котельні потужністю 22,3 МВт. Окремо посилили захист 36 критичних об’єктів, серед яких водонасосні станції, котельні та теплові пункти.

Для резервного живлення понад 880 об’єктів життєзабезпечення й соціальної сфери області мають майже 1 500 генераторів.

Однак залишається проблема постачання пального. За словами секретарки міськради Регіни Харченко, лише «Водоканалу» для роботи генераторів потрібно 30 тонн дизеля на добу.

Початок опалювального сезону в Запоріжжі в 2026 році відбудеться після відповідного рішення місцевої влади. Місто підготувало основну інфраструктуру, але стабільність теплопостачання залежатиме також від наслідків російських атак, доступності пального та швидкості відновлення пошкоджених мереж.