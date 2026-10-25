Начало отопительного сезона в Житомире в 2026 году запланировано на 26 октября.

Начало отопительного сезона в Житомире в 2026 году предполагает постепенное подключение городских заведений и жилых домов к теплоснабжению.

Соответствующее решение члены исполнительного комитета Житомирского городского совета приняли 21 октября. Коммунальное предприятие «Житомиртеплокоммунэнерго» получило разрешение на запуск котельных. Первыми отопление должны получить детсады, школы и медицинские учреждения.

Директор «Житомиртеплокоммунэнерго» Дмитрий Рогожин пояснил, что в социальных заведениях средняя температура составляет 17,5 градуса. По его словам, это явилось основанием для начала отопления, хотя среднесуточная температура воздуха еще не держалась ниже +8 °C в течение трех суток.

Предприятию также нужно время, чтобы подготовить котельные и привлечь 265 сезонных работников. Технологический запуск газа для работы котельных в Житомирской общине был предусмотрен с 22 октября.

До 26 октября коммунальщики должны завершить подготовительные работы. По состоянию на 21 октября, системы отопления были заполнены теплоносителем и готовы принимать тепло в 98% городских объектов и жилищного фонда.

В первую очередь отопление будут подавать в учебные заведения, детсады, медицинские учреждения и 25 амбулаторий, расположенных во встроенных помещениях. Также тепло могут получить отдельные дома, подключенные к тем же линиям, что и социальные учреждения.

Когда отопление появится в жилых домах

Начало отопительного сезона в Житомире в 2026 году для остального жилого фонда будет зависеть от погоды. По нормам отопление обычно включают после трех суток подряд со среднесуточной температурой +8 °C или ниже. Из-за ожидаемого потепления подачу тепла будут регулировать в зависимости от погодных условий.

Рогожин также заявил, что тарифы на отопление для населения повышать не планируют. По его словам, действует мораторий на повышение стоимости теплоснабжения для бытовых потребителей.

В то же время, остается проблема со счетами предприятия. Их заблокировали в апреле из-за долгов НАК «Нафтогаз Украины». Позже исполнительное производство отозвали, но осталось обязательство уплатить около 20 миллионов гривен исполнительного сбора.

Городской совет выделил средства для оплаты взыскания, однако на тот момент деньги находились на казначейских счетах. После заседания исполкома 21 октября директор предприятия сообщил, что счета «Житомиртеплокоммунэнерго» до сих пор не разблокированы.