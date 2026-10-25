Початок опалювального сезону в Житомирі в 2026 році запланували на 26 жовтня.

Початок опалювального сезону в Житомирі в 2026 році передбачає поступове підключення міських закладів і житлових будинків до теплопостачання.

Відповідне рішення члени виконавчого комітету Житомирської міської ради ухвалили 21 жовтня. Комунальне підприємство «Житомиртеплокомуненерго» отримало дозвіл на запуск котелень. Першими опалення мають отримати дитсадки, школи та медичні установи.

Директор «Житомиртеплокомуненерго» Дмитро Рогожин пояснив, що в соціальних закладах середня температура становить 17,5 градуса. За його словами, це стало підставою для початку опалення, хоча середньодобова температура повітря ще не трималася нижче +8 °C протягом трьох діб.

Підприємству також потрібен час, щоб підготувати котельні та залучити 265 сезонних працівників. Технологічний запуск газу для роботи котелень у Житомирській громаді передбачили з 22 жовтня.

До 26 жовтня комунальники мають завершити підготовчі роботи. Станом на 21 жовтня системи опалення були заповнені теплоносієм і готові приймати тепло у 98% міських об’єктів та житлового фонду.

Насамперед опалення подаватимуть до закладів освіти, дитсадків, медичних установ і 25 амбулаторій, розташованих у вбудованих приміщеннях. Також тепло можуть отримати окремі будинки, підключені до тих самих ліній, що й соціальні заклади.

Коли опалення з’явиться в житлових будинках

Початок опалювального сезону в Житомирі в 2026 році для решти житлового фонду залежатиме від погоди. За нормами, опалення зазвичай вмикають після трьох діб поспіль із середньодобовою температурою +8 °C або нижче. Через очікуване потепління подачу тепла регулюватимуть залежно від погодних умов.

Рогожин також заявив, що тариф на опалення для населення підвищувати не планують. За його словами, діє мораторій на збільшення вартості теплопостачання для побутових споживачів.

Водночас залишається проблема з рахунками підприємства. Їх заблокували у квітні через борги перед НАК «Нафтогаз України». Пізніше виконавче провадження відкликали, але залишилося зобов’язання сплатити близько 20 мільйонів гривень виконавчого збору.

Міська рада виділила кошти для оплати стягнення, однак на той момент гроші перебували на казначейських рахунках. Після засідання виконкому 21 жовтня директор підприємства повідомив, що рахунки «Житомиртеплокомуненерго» досі не розблокували.