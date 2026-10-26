Начало отопительного сезона во Львове в 2026 году будет зависеть от погодных условий.

Начало отопительного сезона во Львове в 2026 году для жилых домов будет определяться по среднесуточной температуре воздуха.

Городской голова Андрей Садовый пояснил, что тепло в дома будут подавать, когда температура в течение трех суток будет составлять +8 °C или ниже. В то же время больницы, школы и детсады при необходимости смогут подключать раньше.

Город готовится не только к запуску централизованного отопления, но и к возможным перебоям из-за российских атак или аварийных ситуаций. Для этого коммунальные службы проверяют резервные источники тепла.

«Нужно быть готовыми к ситуации, когда из-за вражеской атаки или аварии основная система временно не будет работать. Поэтому готовим и тестируем альтернативные источники тепла», – отметил Андрей Садовый.

По словам мэра, резервное отопление предусмотрено во всех городских медицинских учреждениях. Больницы подготовлены для работы на твердотопливных котлах.

В учебных заведениях альтернативные котельные уже обустроили более чем в 40 учреждениях. Они позволяют поддерживать тепло даже тогда, когда нет электроэнергии или газа.

Итак, начало отопительного сезона во Львове в 2026 году будет зависеть от температуры воздуха, но социальные учреждения смогут получить тепло раньше жилого фонда.

Когда включали отопление во Львове раньше

В предыдущие годы даты запуска теплоснабжения изменялись в зависимости от погоды. В 2022 году батареи в жилых домах начали нагреваться 14 ноября.

В 2023 году отопление было запущено 16 октября. Однако из-за потепления уже 20 октября подачу тепла приостановили. Восстанавливать ее начали 6 ноября.

В 2024 году отопление в жилых домах начали включать 28 октября, а в 2025-м – 3 ноября.

Эти даты показывают, что установившегося календарного дня для запуска тепла нет. Решение зависит от погодных условий, а также готовности городской инфраструктуры и потребностей социальных учреждений.