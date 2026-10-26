Початок опалювального сезону у Львові в 2026 році залежатиме від погодних умов.

Початок опалювального сезону у Львові в 2026 році для житлових будинків визначатимуть за середньодобовою температурою повітря.

Міський голова Андрій Садовий пояснив, що тепло до осель подаватимуть, коли температура протягом трьох діб поспіль становитиме +8 °C або нижче. Водночас лікарні, школи та дитсадки за потреби зможуть підключати раніше.

Місто готується не лише до запуску централізованого опалення, а й до можливих перебоїв через російські атаки або аварійні ситуації. Для цього комунальні служби перевіряють резервні джерела тепла.

«Треба бути готовими до ситуації, коли через ворожу атаку чи аварію основна система тимчасово не працюватиме. Тому готуємо і тестуємо альтернативні джерела тепла», — зазначив Андрій Садовий.

За словами мера, резервне опалення передбачили в усіх міських медичних установах. Лікарні підготовлені до роботи на твердопаливних котлах.

У закладах освіти альтернативні котельні вже облаштували більш ніж у 40 установах. Вони дають змогу підтримувати тепло навіть тоді, коли немає електроенергії або газу.

Отже, початок опалювального сезону у Львові в 2026 році залежатиме від температури повітря, але соціальні установи зможуть отримати тепло раніше за житловий фонд.

Коли вмикали опалення у Львові раніше

У попередні роки дати запуску теплопостачання змінювалися залежно від погоди. У 2022 році батареї в житлових будинках почали нагріватися 14 листопада.

У 2023 році опалення запустили 16 жовтня. Проте через потепління вже 20 жовтня подачу тепла призупинили. Відновлювати її почали 6 листопада.

У 2024 році опалення в житлових будинках почали вмикати 28 жовтня, а у 2025-му — 3 листопада.

Ці дати показують, що сталого календарного дня для запуску тепла немає. Рішення залежить від погодних умов, а також від готовності міської інфраструктури та потреб соціальних закладів.