Начало отопительного сезона 2026 года в Николаеве предварительно ожидают в начале ноября.

Начало отопительного сезона 2026 года в Николаеве будет зависеть от погоды, хотя теплоснабжающие предприятия планируют завершить подготовку к запуску еще в октябре.

Об этом сообщили во время совещания в городском совете. По словам руководителей теплоснабжающих предприятий, котельное и насосное оборудование уже подготовили, а часть работ на сетях продолжается.

Директор ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" Николай Логвинов заявил, что котельные предприятия готовы к работе, а ремонт тепловых сетей завершили. Специалисты устанавливают индивидуальные тепловые пункты. В Корабельном районе было смонтировано 139 комплектов оборудования, работы также завершают в Ингульском и Центральном районах.

Для работы при длительных отключениях электроэнергии предприятие имеет более 320 генераторов. Кроме того, закупает дизельное топливо. По нормативам, запаса должно хватить не менее чем на 14 дней работы. Для этого требуется около 100 тонн дизеля.

Какие проблемы остаются

Несмотря на техническую готовность, предприятие испытывает финансовые трудности. С 10 сентября возникли проблемы с проведением платежей по казначейству. Также государству предстоит возместить более 1,4 млрд. гривен разницы в тарифах.

Дополнительным риском остается возможный арест счетов из-за долгов. На прошлой неделе «Николаевоблтеплоэнерго» заключило соглашение с «Нафтогазом Украины» о рассрочке платежей на 38 месяцев.

Сложнее остается ситуация с подготовкой жилых домов. Управляющие компании и ОСМД проводят гидравлические испытания, однако промывку внутренних систем отопления выполняют не все. Это может влиять на качество услуги и производить перерасход воды.

Что известно о Николаевской ТЭЦ

Готовность Николаевской ТЭЦ составляет 87,6%. Котельное и насосное оборудование проверили и подготовили для работы. На теплосетях сами по себе заменили около трех километров сетей.

Ремонт продолжается на отдельных участках проспекта Богоявленского и улицы Пограничной. Завершить работы планировали к 15 октября, а к 20 октября предприятие должно было быть готовым подавать тепло.

Мэр Александр Сенкевич напомнил, что отопление будут включать, когда среднесуточная температура воздуха будет составлять +8 °C или ниже в течение трех дней подряд.

По долгосрочным прогнозам потребность в отоплении могла возникнуть уже после 20 октября. Однако из-за непостоянства погоды город предварительно ориентируется на начало ноября. Точная дата будет определяться с учетом температурных показателей.