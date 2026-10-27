Початок опалювального сезону 2026 в Миколаєві попередньо очікують на початку листопада.

Початок опалювального сезону 2026 в Миколаєві залежатиме від погоди, хоча теплопостачальні підприємства планують завершити підготовку до запуску ще в жовтні.

Про це повідомили під час наради в міській раді. За словами керівників теплопостачальних підприємств, котельні та насосне обладнання вже підготували, а частина робіт на мережах ще триває.

Директор ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов заявив, що котельні підприємства готові до роботи, а ремонт теплових мереж завершили. Наразі фахівці встановлюють індивідуальні теплові пункти. У Корабельному районі змонтували 139 комплектів обладнання, роботи також завершують в Інгульському та Центральному районах.

Для роботи під час тривалих відключень електроенергії підприємство має понад 320 генераторів. Крім того, закуповує дизельне пальне. За нормативами, запасу має вистачити щонайменше на 14 днів роботи. Для цього потрібно близько 100 тонн дизелю.

Які проблеми залишаються

Попри технічну готовність, підприємство має фінансові труднощі. З 10 вересня виникли проблеми з проведенням платежів через казначейство. Також державі належить відшкодувати понад 1,4 млрд гривень різниці в тарифах.

Додатковим ризиком залишається можливий арешт рахунків через борги. Минулого тижня «Миколаївоблтеплоенерго» уклало угоду з «Нафтогазом України» про розстрочення платежів на 38 місяців.

Складнішою залишається ситуація з підготовкою житлових будинків. Управляючі компанії та ОСББ проводять гідравлічні випробування, однак промивання внутрішніх систем опалення виконують не всі. Це може впливати на якість послуги та спричиняти перевитрати води.

Що відомо про Миколаївську ТЕЦ

Готовність Миколаївської ТЕЦ становить 87,6%. Котельне й насосне обладнання перевірили та підготували до роботи. На тепломережах власними силами замінили близько трьох кілометрів мереж.

Ремонт ще триває на окремих ділянках проспекту Богоявленського та вулиці Пограничної. Завершити роботи планували до 15 жовтня, а до 20 жовтня підприємство мало бути готовим подавати тепло.

Міський голова Олександр Сєнкевич нагадав, що опалення вмикатимуть, коли середньодобова температура повітря становитиме +8 °C або нижче протягом трьох днів поспіль.

За довгостроковими прогнозами, потреба в опаленні могла виникнути вже після 20 жовтня. Однак через мінливість погоди місто попередньо орієнтується на початок листопада. Точну дату визначатимуть з урахуванням температурних показників.