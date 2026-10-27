Начало отопительного сезона 2026 года в Полтавской области предварительно рекомендуют запланировать на 1 ноября.

Начало отопительного сезона 2026 года в Полтавской области должно учитывать завершение осенних школьных каникул, готовность учреждений и ситуацию с подключением котельных.

Такую дату предложил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич на аппаратном совещании 19 октября. Он ответил на вопросы представителей общин относительно сроков подачи тепла и назвал первое ноября оптимальным ориентиром.

По информации директора областного департамента здравоохранения Виктора Лысака, медицинские учреждения уже подготовились к холодам. Все больницы получили паспорта готовности. Установки, не подключенные к большим централизованным котельным, полностью обеспечены автономным отоплением.

В то же время в общинах остаются проблемы с запуском тепла в детских садах. Из-за задержки платежей в Государственной казначейской службе «Полтавагаз» не дает разрешений на подачу газа в отдельные котельные. Это создает риск для своевременного обогрева дошкольных учреждений.

Глава ОВА сообщил, что администрация планирует централизованно проработать вопросы с газовиками. По его словам, критически важные платежи должны пройти в конце октября или первой декаде ноября.

Как область готовится к зиме

Начало отопительного сезона 2026 года в Полтавской области также зависит от готовности энергетической инфраструктуры работать во время возможных перебоев с электричеством. В настоящее время в Полтаве, Кременчуге, Горишних Плавнях, Пирятине и Лубнах действуют девять когенерационных установок общей мощностью 5 МВт. Они обеспечивают резервное питание котельных и насосных станций.

До конца года при поддержке международных проектов GIZ и USAID планируется запустить еще 23 установки. Их суммарная мощность составит 10,2 МВт. Кроме того, местные предприятия устанавливают собственные распределенные источники поколения мощностью 15–20 МВт.

Такое оборудование поможет поддерживать тепло- и водоснабжение при отключениях, но не сможет полностью заменить большие энергетические мощности.

От чего зависит дата запуска отопления

Единой даты начала отопления для всей Украины нет. Решения принимаются местными органами власти с учетом погоды. Согласно правительственному постановлению №830, отопительный период должен начаться после трех суток, в течение которых средняя суточная температура составляет +8 °C или ниже.

Поэтому рекомендованное 1 ноября не означает, что все дома и учреждения получат тепло именно в этот день. Фактические сроки будут зависеть от температуры, технической готовности сетей и решения проблем с платежами за газ.