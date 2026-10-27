Початок опалювального сезону 2026 в Полтавській області має враховувати завершення осінніх шкільних канікул, готовність установ і ситуацію з підключенням котелень.

Таку дату запропонував начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич під час апаратної наради 19 жовтня. Він відповів на запитання представників громад щодо строків подачі тепла та назвав перше листопада оптимальним орієнтиром.

За інформацією директора обласного департаменту охорони здоров’я Віктора Лисака, медичні заклади вже підготувалися до холодів. Усі лікарні отримали паспорти готовності. Установи, які не під’єднані до великих централізованих котелень, повністю забезпечені автономним опаленням.

Водночас у громадах залишаються проблеми з запуском тепла в дитячих садках. Через затримки платежів у Державній казначейській службі «Полтавагаз» не надає дозволів на подачу газу до окремих котелень. Це створює ризики для своєчасного обігріву дошкільних закладів.

Очільник ОВА повідомив, що адміністрація планує централізовано опрацювати питання з газовиками. За його словами, критично важливі платежі мають пройти наприкінці жовтня або протягом першої декади листопада.

Як область готується до зими

Початок опалювального сезону 2026 в Полтавській області також залежить від готовності енергетичної інфраструктури працювати під час можливих перебоїв з електрикою. Нині в Полтаві, Кременчуці, Горішніх Плавнях, Пирятині та Лубнах діють дев’ять когенераційних установок загальною потужністю 5 МВт. Вони забезпечують резервне живлення котелень і насосних станцій.

До кінця року за підтримки міжнародних проєктів GIZ та USAID планують запустити ще 23 установки. Їхня сумарна потужність становитиме 10,2 МВт. Крім того, місцеві підприємства встановлюють власні розподілені джерела генерації потужністю 15–20 МВт.

Таке обладнання допоможе підтримувати тепло- й водопостачання під час відключень, але не зможе повністю замінити великі енергетичні потужності.

Від чого залежить дата запуску опалення

Єдиної дати початку опалення для всієї України немає. Рішення ухвалюють місцеві органи влади з урахуванням погоди. Згідно з урядовою постановою №830, опалювальний період має розпочатися після трьох діб, протягом яких середня добова температура становить +8 °C або нижче.

Тому рекомендоване перше листопада не означає, що всі будинки та установи отримають тепло саме цього дня. Фактичні строки залежатимуть від температури, технічної готовності мереж і розв’язання проблем із платежами за газ.