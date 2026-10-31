Осенью 2026 года внутренне перемещенные лица, которые недавно поселились на Полтавщине, смогут оформить единоразовую денежную помощь в размере 12 300 грн на каждого члена семьи. Прием заявок уже стартовал в Горишних Плавнях.

Выплаты для переселенцев в Полтавской области стартуют этой осенью - благотворительный фонд готов оказать денежную поддержку каждому члену эвакуированной семьи, но только тем, кто успеет зарегистрироваться в отведенный срок.

Речь идет о проекте «Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине в Полтаве и Полтавской области», который реализует представительство благотворительного фонда «Каритас Украины». Регистрация на получение выплат уже началась в городе Горишние Плавни.

Кто может получить 12 300 грн

На единоразовую выплату могут рассчитывать эвакуированные домохозяйства, оформившие справку о статусе внутренне перемещенного лица не более 45 дней назад. То есть помощь предназначена для тех, кто переехал на Полтавщину совсем недавно - в течение полутора месяцев до момента обращения.

Размер выплаты составляет 12 300 грн на каждого члена семьи. Эта сумма покрывает три месяца базовых жизненных потребностей, и количество членов домохозяйства не ограничивается.

В то же время есть важное условие: граждане не должны были получать подобную денежную помощь от «Каритас» или других организаций в течение последних шести месяцев.

Помощь предоставляется домохозяйствам, которые были эвакуированы - самостоятельно или принудительно - вследствие боевых действий, обстрелов или официальных решений об эвакуации.

Какие документы нужны для регистрации

Для участия в программе необходимо прибыть 29 октября 2026 года в принимающую общину по адресу: г. Горишние Плавни, переулок Молодежный, 6-А. С собой нужно иметь:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (загранпаспорт, свидетельство о постоянном проживании);

идентификационный код;

справку о статусе ВПЛ (при наличии, не старше 45 дней);

банковские реквизиты IBAN на главу семьи;

свидетельства о рождении детей (при наличии).

Уточнить детали программы можно по телефонам: 050 305 50 80 и 050 888 70 29.

Ранее Politeka сообщала, когда переселенцам поступят государственные выплаты за октябрь.