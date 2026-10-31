Восени 2026 року внутрішньо переміщені особи, які щойно оселилися на Полтавщині, зможуть оформити одноразову грошову допомогу в розмірі 12 300 грн на кожного члена родини. Прийом заявок уже стартував у Горішніх Плавнях.

Виплати для переселенців у Полтавській області стартують цієї осені - благодійний фонд готовий надати грошову підтримку кожному члену евакуйованої родини, але тільки тим, хто встигне зареєструватися у відведений термін.

Йдеться про проєкт «Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні в Полтаві та Полтавській області», який реалізує представництво благодійного фонду «Карітас України». Реєстрація на отримання виплат уже розпочалася в місті Горішні Плавні.

Хто може отримати 12 300 грн

На одноразову виплату можуть розраховувати евакуйовані домогосподарства, які оформили довідку про статус внутрішньо переміщеної особи не більш як 45 днів тому. Тобто допомога призначена для тих, хто переїхав на Полтавщину зовсім нещодавно - протягом півтора місяця до моменту звернення.

Розмір виплати становить 12 300 грн на кожного члена родини. Ця сума покриває три місяці базових життєвих потреб, і кількість членів домогосподарства не обмежується.

Водночас є важлива умова: громадяни не повинні були отримувати подібну грошову допомогу від «Карітас» або інших організацій протягом останніх шести місяців.

Допомога надається домогосподарствам, які були евакуйовані - самостійно чи примусово - внаслідок бойових дій, обстрілів або офіційних рішень про евакуацію.

Які документи потрібні для реєстрації

Для участі в програмі необхідно прибути 29 жовтня 2026 року до приймаючої громади за адресою: м. Горішні Плавні, провулок Молодіжний, 6-А. Із собою слід мати:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу (закордонний паспорт, свідоцтво про постійне проживання);

ідентифікаційний код;

довідку про статус ВПО (за наявності, не старше 45 днів);

банківські реквізити IBAN на голову родини;

свідоцтва про народження дітей (за наявності).

Уточнити деталі програми можна за телефонами: 050 305 50 80 та 050 888 70 29.

Раніше Politeka повідомляла, коли переселенцям надійдуть державні виплати за жовтень.