В Черниговской области продолжается зимняя программа денежной помощи от Международного комитета Красного Креста. Каждое уязвимое домохозяйство может получить 19 400 грн, однако сами деньги могут прийти только весной.

Денежная помощь в Украине от Красного Креста этой осенью действует и в Черниговской области - здесь реализуется зимняя программа поддержки наиболее уязвимых категорий, в рамках которой домохозяйствам выплачивают по 19 400 грн на прохождение отопительного сезона.

Программу внедряет Международный комитет Красного Креста (МККК). Представители организации этой осенью работают на Черниговщине, в частности в Новгород-Северском районе. Средства предназначены исключительно для обеспечения условий, чтобы пережить холодное время года.

Кому положена выплата

Рассчитывать на финансовую поддержку могут пожилые граждане, в составе домохозяйства которых есть лица в возрасте от 60 лет. Главное условие - чтобы они ранее не получали аналогичную зимнюю помощь в этом году.

«Регистрация проводится для домохозяйств, в составе которых есть лица в возрасте от 60 лет, которые не подавали заявление на получение денежной помощи в размере 19 400 в этом году», - уточнили организаторы.

На что можно потратить 19 400 гривен

Полученную сумму разрешено направить на приобретение топлива и все, что связано с отоплением жилья. Среди разрешенных расходов:

дрова;

топливные брикеты (евродрова);

топливные пеллеты (гранулы);

каменный уголь, в том числе антрацит;

другие расходы, связанные с отоплением.

Если кто-то из членов семьи уже подавал заявление или проходил регистрацию на зимнюю помощь, повторная регистрация не предусмотрена.

Где и как зарегистрироваться

Регистрацию домохозяйств из города Семёновка проводили до 6 ноября включительно. Прием граждан проходил с 09:00 до 16:00 в помещении бывшей аптеки №50 на втором этаже.

Чтобы оформить помощь, при себе нужно было иметь паспорт гражданина Украины, идентификационный код получателя и членов домохозяйства, а также копию банковских реквизитов счета с указанием IBAN.

Что еще важно знать

Жители сельских населенных пунктов общины, которым больше 60 лет, могли обратиться к старосте соответствующего села. Организаторы подчеркивали, что регистрация не гарантирует получение выплаты: информацию о домохозяйстве дополнительно проверяют в соответствии с условиями программы.

Из-за сложной ситуации с безопасностью людей просили не создавать скоплений и очередей на улице, соблюдать правила безопасности и указания ответственных лиц. Сами средства после проверки могут прийти не сразу - ориентировочный срок выплат растягивается, и деньги у части получателей могут прийти только весной.

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