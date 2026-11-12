У Чернігівській області триває зимова програма грошової допомоги від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Кожне вразливе домогосподарство може отримати 19 400 грн, проте самі гроші можуть надійти лише навесні.

Грошова допомога в Україні від Червоного Хреста цієї осені діє й у Чернігівській області - тут реалізується зимова програма підтримки найвразливіших категорій, у межах якої домогосподарствам виплачують по 19 400 грн на проходження опалювального сезону.

Програму впроваджує Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ). Представники організації цієї осені працюють на Чернігівщині, зокрема у Новгород-Сіверському районі. Кошти призначені виключно для забезпечення умов, щоб пережити холодну пору року.

Кому належить виплата

Розраховувати на фінансову підтримку можуть літні громадяни, у складі домогосподарства яких є особи віком від 60 років. Головна умова - щоб вони раніше не отримували аналогічну зимову допомогу цього року.

«Реєстрація проводиться для домогосподарств, у складі яких є особи віком від 60 років, які не подавали заяву на отримання грошової допомоги в розмірі 19 400 цього року», - уточнили організатори.

На що можна витратити 19 400 гривень

Отриману суму дозволено спрямувати на придбання палива та все, що пов'язане з опаленням житла. Серед дозволених витрат:

дрова;

паливні брикети (євродрова);

паливні пелети (гранули);

кам'яне вугілля, зокрема антрацит;

інші витрати, пов'язані з опаленням.

Якщо хтось із членів сім'ї вже подавав заяву або проходив реєстрацію на зимову допомогу, повторна реєстрація не передбачена.

Де і як зареєструватися

Реєстрацію домогосподарств із міста Семенівка проводили до 6 листопада включно. Прийом громадян відбувався з 09:00 до 16:00 у приміщенні колишньої аптеки №50 на другому поверсі.

Щоб оформити допомогу, при собі потрібно було мати паспорт громадянина України, ідентифікаційний код одержувача та членів домогосподарства, а також копію банківських реквізитів рахунку із зазначенням IBAN.

Що ще важливо знати

Мешканці сільських населених пунктів громади, яким понад 60 років, могли звернутися до старости відповідного села. Організатори наголошували, що реєстрація не гарантує отримання виплати: інформацію про домогосподарство додатково перевіряють відповідно до умов програми.

Через складну безпекову ситуацію людей просили не створювати скупчень і черг на вулиці, дотримуватися правил безпеки та вказівок відповідальних осіб. Самі кошти після перевірки можуть надійти не одразу - орієнтовний термін виплат розтягується, і гроші у частини отримувачів можуть прийти лише навесні.

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