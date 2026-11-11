При назначении субсидии Пенсионный фонд смотрит и на имущество домохозяйства. Автомобиль, выпущенный менее 5 лет назад, может стать основанием для отказа в выплате.

Субсидия на отопительный сезон в Украине назначается не всем. Даже при скромных доходах семьи наличие относительно нового автомобиля может лишить права на выплату.

О правилах назначения субсидии напомнило Главное управление Пенсионного фонда в Николаевской области, передают Новини.LIVE.

Когда из-за автомобиля откажут в субсидии

Если семья официально имеет низкие доходы и подпадает под условия получения жилищной субсидии, это ещё не означает, что помощь автоматически будет назначена. ПФУ дополнительно проверяет имущество домохозяйства.

Выплату на коммунальные услуги не назначат, если по состоянию на первое число месяца, с которого семья претендует на субсидию, кто-либо из членов семьи владеет автомобилем, выпущенным менее 5 лет назад. Если же транспортных средств несколько и с даты их выпуска прошло менее 15 лет - в выплате тоже могут отказать.

В то же время один автомобиль, выпущенный более 5 лет назад, не станет основанием для отказа в социальной поддержке.

Важно: проверка касается всего домохозяйства. Наличие авто учитывают и у других родственников, проживающих вместе с заявителем.

Какой транспорт ПФУ не учитывает

Государство предусмотрело важные исключения в отношении транспортных средств, находящихся в собственности претендента на субсидию. В частности, ПФУ не учитывает:

самостоятельно собранные транспортные средства;

мотоциклы, если их стоимость не превышает 4 минимальные зарплаты, установленные на 1 января года назначения помощи;

транспорт, приобретённый на льготных условиях через органы соцзащиты;

безвозмездно полученные автомобили.

Отдельные условия назначения субсидии действуют для семей, в которых проживают лица с инвалидностью вследствие поражения опорно-двигательного аппарата, с инвалидностью с детства I группы подгруппы А, а также с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства.

Что делать, если авто есть

Скрывать наличие автомобиля нельзя. При обращении за субсидией нужно подать заявление и декларацию о доходах и расходах домохозяйства, в которой обязательно указывают наличие или отсутствие в собственности транспортных средств.

Если Пенсионный фонд примет решение на основании неполных или ложных данных, часть полученной субсидии или даже всю сумму могут заставить вернуть государству. Органы регулярно сверяют данные получателей через различные реестры, поэтому реальная информация об имущественном положении рано или поздно станет известной.

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