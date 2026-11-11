Під час призначення субсидії Пенсійний фонд дивиться і на майно домогосподарства. Автомобіль, випущений менш як 5 років тому, може стати підставою для відмови у виплаті.

Субсидія на опалювальний сезон в Україні призначається не всім. Навіть якщо родина має скромні доходи, наявність відносно нового авто може позбавити права на виплату.

Про правила призначення субсидії нагадало Головне управління Пенсійного фонду в Миколаївській області, передають Новини.LIVE.

Коли через авто відмовлять у субсидії

Якщо родина офіційно має низькі доходи і підпадає під умови отримання житлової субсидії, це ще не означає, що допомога автоматично буде призначена. ПФУ додатково перевіряє майно домогосподарства.

Виплату на комунальні послуги не призначать, якщо станом на перше число місяця, з якого родина претендує на субсидію, хтось із членів сім'ї володіє автомобілем, випущеним менш як 5 років тому. Якщо ж транспортних засобів кілька і з дати їх випуску минуло менше ніж 15 років - у виплаті теж можуть відмовити.

Водночас один автомобіль, випущений понад 5 років тому, не стане підставою для відмови в соціальній підтримці.

Важливо: перевірка стосується цілого домогосподарства. Наявність авто враховують і в інших родичів, які проживають разом із заявником.

Який транспорт ПФУ не враховує

Держава передбачила важливі винятки щодо транспортних засобів, які перебувають у власності претендента на субсидію. Зокрема, ПФУ не враховує:

самостійно зібрані транспортні засоби;

мотоцикли, якщо їхня вартість не перевищує 4 мінімальні зарплати, встановлені на 1 січня року призначення допомоги;

транспорт, придбаний на пільгових умовах через органи соцзахисту;

безоплатно отримані автомобілі.

Окремі умови призначення субсидії діють для родин, у яких проживають особи з інвалідністю внаслідок ураження опорно-рухового апарату, з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А, а також з інвалідністю I або II групи внаслідок психічного розладу.

Що робити, якщо авто є

Приховувати наявність автомобіля не можна. Під час звернення за субсидією потрібно подати заяву та декларацію про доходи і витрати домогосподарства, в якій обов'язково зазначають наявність або відсутність у власності транспортних засобів.

Якщо Пенсійний фонд ухвалить рішення на підставі неповних або неправдивих даних, частину отриманої субсидії або навіть всю суму можуть змусити повернути державі. Органи регулярно звіряють дані отримувачів через різні реєстри, тож реальна інформація про майновий стан рано чи пізно стане відомою.

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