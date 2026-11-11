В октябре 2026 года медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры на Закарпатье выросла на 17% - до 34 тыс. грн в месяц, и регион впервые обогнал Киев, где аренда подешевела до 26 тыс. грн.

Аренда квартир в Украине в ноябре заметно изменила расстановку сил на рынке - Закарпатская область впервые стала самым дорогим регионом по аренде однокомнатного жилья. В октябре 2026 года медианная цена такой квартиры выросла на 17%, до 34 тыс. грн в месяц, свидетельствуют данные маркетплейса DIM.RIA.

В Киеве ситуация обратная: медианная аренда однокомнатной квартиры подешевела на 21%, до 26 тыс. грн в месяц. То есть Закарпатье превысило столичный показатель на 8 тыс. грн, или примерно на 31%.

Еще в сентябре 2026 года все было наоборот. Киев держался на уровне 33 тыс. грн, а Закарпатская область - на 29 тыс. грн. За один месяц лидеры рынка поменялись местами.

Дорожает аренда и в других западных областях. В Ивано-Франковской области медианная цена достигла 25,3 тыс. грн (+12% за месяц и +48% за год), в Тернопольской - 20,7 тыс. грн (+15% и +81%), во Львовской - 21 тыс. грн (+3% и +24%).

В Винницкой и Днепропетровской областях аренда однокомнатной квартиры держится на уровне 22 тыс. грн в месяц. По сравнению с сентябрем она не изменилась, а за год выросла на 47%.

Киев: где дороже всего, а где - дешевле

Несмотря на снижение медианной цены до 26 тыс. грн, разница между районами столицы остается огромной. В Печерском районе средняя аренда однокомнатной квартиры составляет 36,8 тыс. грн, а в Деснянском - всего 12 тыс. грн. Печерск выходит примерно втрое дороже.

Предложение на рынке также сокращается. В Киеве количество объявлений об аренде за октябрь упало на 20%. Еще сильнее предложение уменьшилось в Закарпатской (-27%), Сумской (-22%) и Полтавской (-21%) областях. Больше всего объявлений прибавилось в Кировоградской (+32%), Житомирской (+30%), Волынской (+25%) и Запорожской (+24%) областях.

Спрос на аренду снижался во всех регионах. Сильнее всего - в Херсонской (-28%), Волынской и Николаевской (-27%) областях. Однако даже при таких условиях во Львовской области на одно объявление приходится 15 потенциальных арендаторов, в Ровенской - 14, Тернопольской - 13, а в Винницкой - 12.

На что обратить внимание арендатору

В DIM.RIA подчеркивают: цифры отражают медианные цены объявлений, а не фактически заключенных договоров. Перед подписанием стоит проверить реальную стоимость, состояние квартиры и то, что входит в цену - коммуналка, интернет или парковка. В договоре должны быть зафиксированы месячная сумма, срок аренды, условия возврата залога и порядок пересмотра цены.

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