У жовтні 2026 року медіанна вартість оренди однокімнатної квартири на Закарпатті зросла на 17% - до 34 тис. грн на місяць, і регіон уперше обігнав Київ, де оренда подешевшала до 26 тис. грн.

Оренда квартир в Україні в листопаді помітно змінила розклад сил на ринку - Закарпатська область уперше стала найдорожчим регіоном за орендою однокімнатного житла. У жовтні 2026 року медіанна ціна такої квартири зросла на 17%, до 34 тис. грн на місяць, свідчать дані маркетплейсу DIM.RIA.

У Києві ситуація протилежна: медіанна оренда однокімнатної квартири подешевшала на 21%, до 26 тис. грн на місяць. Тобто Закарпаття перевищило столичний показник на 8 тис. грн, або приблизно на 31%.

Ще у вересні 2026 року все було навпаки. Київ тримався на рівні 33 тис. грн, а Закарпатська область - на 29 тис. грн. За один місяць лідери ринку помінялися місцями.

Дорожчає оренда і в інших західних областях. В Івано-Франківській області медіанна ціна сягнула 25,3 тис. грн (+12% за місяць і +48% за рік), у Тернопільській - 20,7 тис. грн (+15% і +81%), у Львівській - 21 тис. грн (+3% і +24%).

У Вінницькій та Дніпропетровській областях оренда однокімнатної квартири тримається на рівні 22 тис. грн на місяць. Порівняно з вереснем вона не змінилася, а за рік додала 47%.

Київ: де найдорожче, а де - найдешевше

Попри зниження медіанної ціни до 26 тис. грн, різниця між районами столиці лишається величезною. У Печерському районі середня оренда однокімнатної квартири становить 36,8 тис. грн, а в Деснянському - лише 12 тис. грн. Печерськ виходить приблизно втричі дорожчим.

Пропозиція на ринку також скорочується. У Києві кількість оголошень про оренду за жовтень впала на 20%. Ще різкіше пропозиція зменшилася на Закарпатті (-27%), Сумщині (-22%) та Полтавщині (-21%). Натомість найбільше оголошень додалося на Кіровоградщині (+32%), Житомирщині (+30%), Волині (+25%) та Запоріжжі (+24%).

Попит на оренду знижувався в усіх регіонах. Найсильніше - на Херсонщині (-28%), Волині та Миколаївщині (-27%). Однак навіть за таких умов у Львівській області на одне оголошення припадає 15 потенційних орендарів, у Рівненській - 14, Тернопільській - 13, а у Вінницькій - 12.

На що звернути увагу орендарю

У DIM.RIA наголошують: цифри відображають медіанні ціни оголошень, а не фактично укладених договорів. Перед підписанням варто перевірити реальну вартість, стан квартири і те, що входить у ціну - комуналка, інтернет чи паркування. У договорі мають бути зафіксовані щомісячна сума, строк оренди, умови повернення застави та порядок перегляду ціни.

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