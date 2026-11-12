Вдова или вдовец могут оформить пенсию умершего кормильца, но автоматически эти выплаты не начисляют. В ПФУ объяснили, кому дадут деньги и как не потерять часть суммы из-за пропущенных сроков.

Пенсия от 7785 гривен - не единственная выплата, которую можно оформить в Пенсионном фонде. После смерти мужа или жены вдова или вдовец тоже имеют право на деньги, но автоматически их никто не начислит - нужно обращаться самому.

В Пенсионном фонде подчеркивают: штамп в паспорте о браке еще ничего не гарантирует. Выплату дадут только нетрудоспособным членам семьи, которые были на иждивении умершего.

То есть муж или жена должны иметь инвалидность, достичь пенсионного возраста или остаться без средств к существованию. Единственное исключение - уход за ребенком умершего до 8 лет. Если один из родителей не работает и сидит с малышом, пенсию назначат независимо от его возраста.

Сколько денег можно получить

Две пенсии одновременно получать не получится - придется выбирать что-то одно: либо свою, либо умершего. Поэтому перед тем, как писать заявление о переходе, лучше зайти в ПФУ и попросить, чтобы вам посчитали будущую сумму.

Сами выплаты считают так: одному нетрудоспособному родственнику положено 50% от пенсии по возрасту умершего. Если претендентов двое или больше - между ними поровну делят все 100%. Например, из 10 тысяч гривен пенсии один человек получит 5 тысяч.

Что касается стажа умершего, то его проверяют по возрастной шкале на момент смерти. Но если человек уже успел выйти на пенсию при жизни, продолжительность стажа роли уже не играет.

Какие документы нужны

Для оформления понадобятся паспорт, идентификационный код, свидетельства о браке и смерти. Иногда просят справки об иждивении, инвалидности, уходе за ребенком или бумаги о стаже, если их вдруг нет в электронной базе.

Подать все можно в сервисном центре ПФУ или онлайн через портал фонда. Из-за границы документы разрешают отправить по почте.

Почему нельзя затягивать

Главное - не медлить. Если уложиться в 12 месяцев со дня смерти, пенсию начислят сразу со следующего дня после трагедии. Опоздаете - платить начнут только с даты обращения, и деньги за прошлые месяцы просто пропадут.

Отдельно стоит помнить о недополученной пенсии. Это те деньги, которые умерший не успел забрать при жизни. Их могут получить родные, которые жили с ним на день смерти, или нетрудоспособные иждивенцы, даже если они проживали отдельно. Но времени здесь значительно меньше - всего полгода со дня открытия наследства. Не успеете обратиться - деньги уйдут в общее наследство.

Ранее Politeka сообщала, пенсия по инвалидности: из-за чего ПФУ может отказать в выплатах и как не потерять деньги.

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