Вдова чи вдівець можуть оформити пенсію померлого годувальника, але автоматично ці виплати не нараховують. У ПФУ пояснили, кому дадуть гроші та як не втратити частину суми через пропущені строки.

Пенсія від 7785 гривень - не єдина виплата, яку можна оформити в Пенсійному фонді. Після смерті чоловіка або дружини вдова чи вдівець теж мають право на гроші, але автоматично їх ніхто не нарахує - треба звертатися самому.

У Пенсійному фонді наголошують: штамп у паспорті про шлюб ще нічого не гарантує. Виплату дадуть лише непрацездатним членам сім'ї, які були на утриманні померлого.

Тобто чоловік чи дружина повинні мати інвалідність, досягти пенсійного віку або залишитися без засобів до існування. Єдиний виняток - догляд за дитиною померлого до 8 років. Якщо один із батьків не працює і сидить із малечею, пенсію призначать незалежно від його віку.

Скільки грошей можна отримати

Дві пенсії одночасно отримувати не вийде - доведеться обирати щось одне: або свою, або померлого. Тому перед тим, як писати заяву про перехід, краще зайти до ПФУ і попросити, щоб вам порахували майбутню суму.

Самі виплати рахують так: одному непрацездатному родичу належить 50% від пенсії за віком померлого. Якщо претендентів двоє чи більше - між ними порівну ділять усі 100%. Наприклад, із 10 тисяч гривень пенсії одна людина отримає 5 тисяч.

Щодо стажу померлого, то його перевіряють за віковою шкалою на момент смерті. Але якщо людина вже встигла вийти на пенсію за життя, тривалість стажу ролі вже не грає.

Які документи потрібні

Для оформлення знадобляться паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтва про шлюб і смерть. Іноді просять довідки про утримання, інвалідність, догляд за дитиною чи папери про стаж, якщо їх раптом немає в електронній базі.

Подати все можна у сервісному центрі ПФУ або онлайн через портал фонду. З-за кордону документи дозволяють надіслати поштою.

Чому не можна затягувати

Головне - не зволікати. Якщо вкластися в 12 місяців із дня смерті, пенсію нарахують одразу з наступного дня після трагедії. Запізнитесь - платити почнуть лише з дати звернення, і гроші за минулі місяці просто пропадуть.

Окремо варто пам'ятати про недоотриману пенсію. Це ті гроші, які померлий не встиг забрати за життя. Їх можуть отримати рідні, які жили з ним на день смерті, або непрацездатні утриманці, навіть якщо вони мешкали окремо. Але часу тут значно менше - усього пів року з дня відкриття спадщини. Не встигнете звернутися - гроші підуть у загальну спадщину.

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