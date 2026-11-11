Дополнительные графики отключения света в Киевской области с 12 по 14 ноября охватят несколько населённых пунктов.

Графики отключения света в Киевской области на этой неделе продолжаются: с 12 по 14 ноября ДТЭК Киевские региональные электросети проведет профилактические работы в сетях Переяславской громады. Без электроэнергии временно останутся часть Переяслава и село Гайшин.



Сообщает сайт Переяславского горсовета.

Цель работ - повысить надежность электроснабжения и предотвратить аварии. Поэтому отключения плановые, а не аварийные: жителей предупредили заранее, чтобы они успели подготовиться.

12 ноября света не будет только по одному адресу. С 08:30 до 19:00 обесточат дом №3 на улице Самутиной Анны в Переяславе.

13 ноября отключения гораздо шире. С 08:30 до 19:00 без электроэнергии останется село Гайшин - улицы Вишневая, Гаевая, Завирская, Набережная, Переяславская, Покровская, Полевая, Садовая и Стаднийчука Ивана. Одновременно энергетики обесточат часть Переяслава: улицы Магдебургского Права, Покровскую, Хмельницкого Богдана и переулок Хмельницкого Богдана.

14 ноября работы продлятся с 09:00 до 19:00 в Переяславе. В списке - более двадцати улиц: Богуна Ивана, Большая Подвальная, Героев Днепра, Губаря Александра, Дибровная, Заречная, Каранская, Коваленко Ивана, Лесика, Набережная, Низинная, Новоселицкая, Объездная, Правика Владимира, Прибрежная, Праздничная, Сковороды Григория, Степная, Сулимы Ивана Гетмана, Трахтемировская, Хуторская, Чорногора Виталия, Чубуки и Яблоневая.

В тот же день, с 08:30 до 19:00, снова обесточат дом №3 на улице Самутиной Анны. Энергетики просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам - работы проводят, чтобы зимой сети работали без сбоев.

Что делать, если света не будет именно у вас

Проверьте свой адрес в графике ДТЭК, который публикует сайт громады. Отключения плановые, поэтому заранее зарядите телефоны, пауэрбанки и держите под рукой фонарик.

Ранее Politeka сообщала, дожди и перепады температуры накроют Киевскую область с 10 по 16 ноября.

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