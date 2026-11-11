Додаткові графіки відключення світла в Київській області з 12 по 14 листопада охоплять декілька населених пунктів.

Графіки відключення світла в Київській області цього тижня тривають: з 12 по 14 листопада ДТЕК Київські регіональні електромережі проведе профілактичні роботи в мережах Переяславської громади. Без електроенергії тимчасово залишаться частина Переяслава та село Гайшин.



Повідомляє сайт Переяславської міськради.

Мета робіт - підвищити надійність електропостачання та запобігти аваріям. Тому відключення планові, а не аварійні: мешканців попередили заздалегідь, аби вони встигли підготуватися.

12 листопада світла не буде лише за однією адресою. З 08:30 до 19:00 знеструмлять будинок №3 на вулиці Самутіної Ганни в Переяславі.

13 листопада відключення значно ширші. З 08:30 до 19:00 без електроенергії залишиться село Гайшин - вулиці Вишнева, Гайова, Завірська, Набережна, Переяслівська, Покровська, Польова, Садова та Стаднійчука Івана. Одночасно енергетики знеструмлять частину Переяслава: вулиці Магдебурзького Права, Покровську, Хмельницького Богдана та провулок Хмельницького Богдана.

14 листопада роботи триватимуть з 09:00 до 19:00 у Переяславі. У списку - понад двадцять вулиць: Богуна Івана, Велика Підвальна, Героїв Дніпра, Губаря Олександра, Дібровна, Зарічна, Каранська, Коваленка Івана, Лесика, Набережна, Низинна, Новоселицька, Об'їздна, Правика Володимира, Прибережна, Святкова, Сковороди Григорія, Степова, Сулими Івана Гетьмана, Трахтемирівська, Хутірська, Чорногора Віталія, Чубуки та Яблунева.

Того ж дня, з 08:30 до 19:00, знову знеструмлять будинок №3 на вулиці Самутіної Ганни. Енергетики просять мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей - роботи проводять, аби взимку мережі працювали без збоїв.

Що робити, якщо світла не буде саме у вас

Перевірте свою адресу в графіку ДТЕК, який публікує сайт громади. Знеструмлення планові, тож заздалегідь зарядіть телефони, павербанки та, за можливості, тримайте під рукою ліхтарик.

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