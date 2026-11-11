Графики отключения света в Запорожье на 12 ноября опубликованы официально. Из-за планового ремонта электрооборудования часть домов останется без электроснабжения в течение нескольких часов.

Отключение света в Запорожье 12 ноября затронет десятки адресов в разных районах города. Причина - плановый ремонт электрооборудования, который продлится в два временных промежутка.

В четверг, 12 ноября, отключения запланированы с 09:00 до 17:00 и с 10:00 до 17:00. Первый блок охватывает значительную часть жилых улиц правого берега, второй - преимущественно остров Хортица и набережную зону.

Графики отключения света в Запорожье на 12 ноября публикует официальный сайт «Запорожьеоблэнерго». Энергетики просят жителей заранее зарядить телефоны и павербанки.

С 09:00 до 17:00 без света останутся дома на улицах Авиационная, Баррикадная, Варнацкая (Каменская), Григория Квитки-Основьяненко (Петровского), Грушевая, Диагональная, Эстонская, Ермака, Заводская, Заповитная (Батайская), Культурная, Леонида Каденюка (Чкалова), Магдебургская (Попова), Марка Безручко (Кутузова), Александра Говорухи (Радгоспная), Парашютная, Планерная, Садовая, Святовладимирская (Калинина), Славянская, Снайперская, Степная, Таврийская, Тарасовская, Украинской диаспоры, Цитрусовая, Ясельная, а также проспект Моторостроителей и переулки Генический и Морынецкий.

С 10:00 до 17:00 электричества не будет на улице Дом отдыха, Лесничество, Набережная, Научный городок, Сечь и на острове Хортица. Здесь ремонтные работы продлятся семь часов подряд.

Жителям стоит учесть, что во время плановых работ возможны кратковременные повторные отключения после завершения восстановления. Полный перечень адресов с номерами домов можно посмотреть на официальном ресурсе энергокомпании.

Ранее Politeka сообщала, опубликованы графики отключения света в Запорожье на неделю с 9 по 15 ноября.